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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يمكنها قتل 30 شخص

سمكة سامة تجرفها مياه البحر للشاطئ تثير الرعب في بريطانيا .. صور

السمكة السامة التي
السمكة السامة التي عثر عليها

جرفت مياه البحر في بريطانيا  سمكة شديدة السمية  وذلك لإحتواء فمها على مادة "التيترودوتوكسين"، و هي مادة شديدة السمية و أخطر 100 مرة من لدغة الثعابين و العقارب و ذلك وفقا لما ذكره علماء الحياة البحرية بعد رؤية السمكة . 


وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن سمكة متوسطة الحجم جرفتها أمواج البحر في بريطانيا وجدت على الشاطئ، و كان شكزلها غريب بعض الشئ مما لفت إنتباه مسئولي  الحياة البحرية في ذلك االمكان فقاموا بتشريح السمكة . 

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أشارت الصحيفة إلى أن أحد العلماء أكد أن تلك السمكة تحتوي على مادة "التيترودوتوكسين" السامة، و هي مادة تستخدمها الأسماك لحماية نفسها من أي هجمة من الحيوانات الآخرى في المياه أو حتى الإنسان . 


أكدت الصحيفة أن خطورة تلك السمكة تكمن في أن سمها قوي للغاية، فيمكنه القضاء على 30 شخص بالغ في لدغة واحدة، و ما يزيد الأمر سوءا هو أن لدغة تلك السمكة لم يتم الكشف عن دواء يمكنه إنقاذ حياة الإنسان منها . 

السمكة السامة التي عثر عليها 


جدير بالذكر ان مسئولي الحياة البحرية في المنطقة التي تم العثور فيها على تلك السمكة، قاموا بتحذير المواطنين و نشر صورة السمكة التي عثروا عليها، و أكدوا على عدم الإقتراب منها، لأن التعامل مع تلك السمكة و لمس جلدها من الأساس قد يتسبب في إصابة جسم الإنسان بالتسمم، و المؤسف هو عدم وجود علاج لذلك السم حتى الآن . 
 

سمكة لدغة الثعابين

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