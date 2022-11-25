لتربيتها في المنازل .. بريطاني يصطاد سمكة بوزن خيالي

إصطياد سمكة بوزن خيالي

قام صياد بريطاني بإصطياد سمكة ذهبية و تعرف تلك السمكة بأنها سمكة منزلية، فالحجم الصغير من تلك السمكة يهوى مربي الأسماك في المنازل في شرائه ووضعه في أحواض سمكية في المنزل لتربيته .



وفقا لما ورد في "ديلي ميل"، فإن صياد بريطاني قام بإصطياد سمكة ذهبية و لكنها ضخمة و بـوزن خيالي، فقد بلغ وزن السمكة 30 كيلوجرام، فإن تلك السمكة تعتبر من الأسماك الفريدة بذلك الوزن الضخم.



قام الصياد بإلتقاط صور للسمكة ووزنها، و من ثم اعاد السمكة الذهبية مرة أخرى في المياه ، ووثق ما عثر عليه في فيديو وقام بنشره على حسابه الشخصي على إنستجرام وأكد أن تلك السمكة من الغرائب التي رآها في حياته.



أشارت الصحيفة إلى أن تلك السمكة بلدها الأصلية هي الصين، ومن ثم خرجت السمكة إلى جميع أنحاء العالم، وأنها موجودة بكثرة بأحجامها المختلفة في الصين .



جدير بالذكر أن الصياد أكد أن معظم الأشخاص الذين يهوون تربية الأسماك في المنازل، تكون تلك السمكة في أول القائمة لأنها إلى حد ما سمكة للزينة يهواها المربين .