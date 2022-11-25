عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاتحاد العام للمصريين بالخارج: مبادرة استيراد السيارات كان مطلبا منذ 20 عاما

السيارات
السيارات

قال محمد أبو العيش، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن إطلاق مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج كان مطلبا منذ 20 عاما، مضيفا أن هناك العديد من المصريين دخلهم لا يؤمن سيارة خلال 3 شهور فقط.

خبير إقتصادي: السماح للمصريين بالخارج باستيراد السيارات سيوفر عملة صعبة للدولة..فيديو

الجمارك: 1760 أمر دفع بـ28 مليون دولار لاستيراد السيارات من الخارج.. فيديو


وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لابد من دعم الدولة في فترة في أمس الحاجة لتوفير الدولار.
وأشار نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إلى أن حقق رغبات المصريين في الخارج، مبينا أن هناك بعض الملاحظات منها مد فترة الـ 3 شهور للتأمين على السيارة لمدة عام.

 

التنسيق الكامل مع الجهات والوزرات الأخرى
وأوضح أبو العيش، أن الخطوات والإجراءات التي تم تحدديها بالمبادرة سهلة وبسيطة، مشيرا إلى أن وزارة الهجرة تتعاون بشكل كبير وتتواصل بشكل يومي بشأن تنفيذ المبادرة مع التنسيق الكامل مع الجهات والوزرات الأخرى.

المصريين في الخارج الجمارك خالد ميري السيارات التنسيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. إقالة مسؤول بـ اتحاد الكرة في فضيحة أخلاقية

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل وصربيا

مات قهرا لحرمانه من ابنته.. قصة وفاة الشاب محمد القباني تهز الفيسبوك

عمرة مجانية بعد فوز السعودية على الأرجنتين| تفاصيل

كيفيه إضافة وتعديل المواليد على بطاقة التموين

مجانا..قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

مبلغ خرافي .. كم يتقاضى أحمد عز بعد حكم زينة الأخير

ترشيحاتنا

الكشف عن المحرض على قتل الأسرى الروس بأيدي الأوكرانيين

رضا عبدالعال: التحكيم العنصر الأسوأ في المونديال حتى الآن

جدة تغرق .. بيان عاجل من السعودية بشأن السيول والأمطار

بورصة السيارات .. زيادة 170 ألف جنيه على أسعار دونج فنج فينوتشيا ستار 2022

لسه بحبه.. أجمل صور جمعت بين ريم البارودى وأحمد سعد غير منتشرة

شوبير : رينارد بيفكرني بالجوهري ويجب الاستفادة منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعمل مدرب يوجا .. معلومات عن زوج ابنة عبلة كامل البولندي

بعد الكشف عن صورها .. تصرف مفاجئ من زينب ابنة عبلة كامل

كنز لا يقدر بثمن.. فوائد حمص الشام

صاحبة تريند "الفرخة تفك".. تهين ربات البيوت وتسب المتابعين..من هي وما قصتها؟

فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

قرار عاجل ومهم.. البنك المركزي يوقف دعم مبادرات التمويل العقاري والسيارات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ