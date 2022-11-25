الاتحاد العام للمصريين بالخارج: مبادرة استيراد السيارات كان مطلبا منذ 20 عاما

قال محمد أبو العيش، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن إطلاق مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج كان مطلبا منذ 20 عاما، مضيفا أن هناك العديد من المصريين دخلهم لا يؤمن سيارة خلال 3 شهور فقط.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لابد من دعم الدولة في فترة في أمس الحاجة لتوفير الدولار.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إلى أن حقق رغبات المصريين في الخارج، مبينا أن هناك بعض الملاحظات منها مد فترة الـ 3 شهور للتأمين على السيارة لمدة عام.

التنسيق الكامل مع الجهات والوزرات الأخرى

وأوضح أبو العيش، أن الخطوات والإجراءات التي تم تحدديها بالمبادرة سهلة وبسيطة، مشيرا إلى أن وزارة الهجرة تتعاون بشكل كبير وتتواصل بشكل يومي بشأن تنفيذ المبادرة مع التنسيق الكامل مع الجهات والوزرات الأخرى.