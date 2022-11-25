طلبات إحاطة واقتراحات برغبة للبرلمانيين أمام المجلس.. نائبة تشكو عدم توافر دورات المياه فى محطة إدفو بأسوان.. وآخر يطالب بضرورة تطوير مراكز الشباب لتدنى مستواها

طلب إحاطة لـ "وزير النقل" بشأن قرار تغيير قطارات ( أسوان - القاهرة ) الإسباني إلى قطارات روسي

اقتراح برغبة بتخفيض الإقامة فى الفنادق للسياح الأجانب وتوفير عروض لهم

نائب: إدراج مشروع تطوير مركز شباب فزارة بالبحيرة ضمن الخطة العاجلة للوزارة

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية تقدمت النائبة ريهام عبدالنبي ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، نائبة محافظة أسوان، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن قرار الوزير بتغيير القطارات الإسباني إلى قطارات روسي، وهذا لا يناسب السفر لمسافات طويلة التي تستغرق أكثر من خمسة عشر ساعة.

وأكدت "عبدالنبي" فى طلبها أن القطار رقم ٢٠١٢ القاهرة - أسوان، و ٢٠١٣ أسوان - القاهرة، والقطار رقم ١٩٨٨ القاهرة - أسوان، و ١٩٠٣ أسوان - القاهرة، تم تغييرها إلى قطارات روسي، مؤكدة أن هذه القطارات لا تناسب المسافات الطويلة نظراً لسوء المقاعد (الكراسي)، وضيق المسافة بينهما، لافتة إلى كثرة الشكاوي منها لتسببها في آلام الظهر والفقرات، بجانب ارتفاع أسعارها عن القطار الإسباني، فضلاً عن سوء الخدمة المقدمة خاصة بقطارات النوم، التى لم يتم تغيير مفروشات القطار منذ بدء تشغليه.

وشددت النائبة ريهام عبدالنبي ، أيضًا على عدم ضبط المواعيد الخاصة بالقرارات والتى تتأخر فى يعض الأحيان إلى ٤ ساعات، مما يتسبب في استياء المواطنين، وشكوى العديد من عدم وجود صيانة للقطارات.

وأشارت نائبة محافظة أسوان، كذلك إلى عدم توافر دورات المياه فى محطة إدفو بأسوان، وكذلك عمال النظافة بالمحطة، بالإضافة إلى أن رصيف القطار قصير لا يتناسب مع طول القطار حيث أن الرصيف يتحمل القطار حتى العربية التاسعة، ويتبقى ٣ عربات خارج الرصيف.

وقالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنها تقدمت باقتراح برغبة للجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان بشأن دعوة السياح الأجانب للسفر شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وتخفيض الإقامة فى الفنادق.

وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من الممكن أن يتم عمل عروض أيضا أثناء فترة إقامة السياح الأجانب فى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ، بحيث يكون على سبيل المثال هناك عروض 3 أيام مجانية لكل من يحجز 10 أيام فى أى فندق ، وعروض 5 أيام مجانية لكل من يحجز 15 يوم.

وصرح النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بأنه تمت الموافقة على طلب الإحاطة المقدم منه بشأن تدني مستوى ملاعب مركز شباب فزاره والذي يعد من اهم مراكز الشباب بالبحيرة لموقعه المتميز ومساحته الشاسعة ودوره الرياضي والثقافي المتميز، حيث تم إدراج مشروع تطوير ملاعب مركز شباب فزارة ضمن الخطة العاجلة لوزارة الشباب والرياضة.

وأضاف عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له : بداية الاعمال فى مركز شباب فزاره سيكون بحد اقصي بداية العام الجديد، وسيتم تطوير الملاعب وإعادة ترميم وبناء ما تهدم من مركز الشباب واستكمال اعمال التطوير بمركز الشباب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بالرغم من ادراج المركز في خطة المديرية كي يتم تنجيله عام ٢٠١٧ إلا أنه لم يتم التنفيذ حتى الآن ومازالت اللجان تتردد على المركز كل فترة ولكن بدون أى نتيجة أو خطوات للأمام.

وقال هشام الجاهل، إن الملعب الخماسي بمركز شباب ديروط يعاني أيضا من الإهمال غير الطبيعي والصور المرفقة بالطلب خير شاهد ، وقد تقدمت بعدة طلبات على مدار عامين لانهاء مشكلات الملعبين المذكورين، وصيانة الملعب الاخير ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي.

وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بزيارة عاجلة من لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان للوقوف على هذا المستوى المتدني لمراكز الشباب ، كما طالب بتشكيل لجنة من جانب وزارة الشباب والرياضة كي تضع الحلول الفورية وانقاذ مراكز الشباب والتى أصبحت أماكن مهجورة تعج بالفوضى والقاعات المهجورة.

يذكر أن هشام الجاهل تقدم بطلب احاطة بشأن تعرض مركز شباب فزارة – مركز المحمودية – محافظة البحيرة للاهمال الكبير، حيث يوجد ملعب قانوني بمركز شباب فزازة تبلغ مساحته ( ٩٦م * 60 م تقريباً ) وقد تم تزويده بنقلات سن ورمل بما يتخطي ( 150 ألف جنيه ) ، ولم يتم الإنتهاء منه بعد ، إذ توقفت أعمال الإنشاء في الملعب منذ أكثر من سنة ، رغم حاجة مركز الشباب وهذه المنطقة لإنشاء هذا الملعب، فى حين أنه يوجد بمركز شباب ديروط بمركز المحمودية محافظة البحيرة مساحة قانونية وتسمح بإنشاء ملعب قانوني ومركز الشباب محاط باسوار من كل الجهات.