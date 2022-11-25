اضطرابات الدورة الشهرية ومشاكل الحمل.. أبرز آثار العنف ضد المرأة في اليوم العالمي

يحتفل العالم باليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة ، يوم ٢٥ نوفمبر من كل عام ، ويأتي هذا الاحتفال للتنديد بهذه الظاهرة الخطيرة التي تجتاح العالم كله ، والتنديد بهذه التأثيرات علي المرأة ، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية فإن سيدة واحدة من كل 3 نساء اي ما يعادل (35٪؜ ) في أنحاء العالم تتعرض لاي نوع من انواع العنف.

نستعرض في هذا التقرير مخاطر العنف ضد المرأة علي صحتها وفقا للموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية ..





⁃ يسبب العنف ضد المرأة إصابات جسدية مثل الكدمات والحروق والكسور وفقدان الأسنان

⁃ الصداع المزمن واضطرابات الجهاز الهضمي واضطرابات القلب والأوعية الدموية وآلام الحيض الشديدة.

⁃ قد يؤدي العنف ضدها لإصابتها بالتهابات المفاصل والربو وقرحة المعدة والقولون العصبي.

⁃ يؤدي الي اضطرابات في النوم للمدى البعيد ، وضعف المناعة الجسدية.

⁃ يسبب العنف اضطرابات الدورة الشهرية وتتأخر الدورة عن موعدها ،كما تتوقف الدورة لمدة شهور .

⁃ العنف يسبب مشكلات أثناء الحمل بنسبة29,8%منها إجهاض وآلام مستمرة في البطن أو نزيف .

⁃ العنف ضد الزوجة يؤدي إلى مشكلات أثناء الرضاعة حيث يؤدي إلى توقف الرضاعة ونقص في كمية اللبن لدى الأم المرضع وإلى إصابة الرضيع بأمراض معوية

⁃ التعرض لاصابات دماغية نتيجة التعرض للضرب المبرح أو السقوط على الرأس.

⁃ من الأعراض والأمراض التي قد تنتج عن هذا العنف القلق المزمن والارتباك ، صعوبات في النطق ، فقدان الذاكرة وفقدان القدرة علي التركيز .

⁃ اكدت دراسة منظمة الصحة العالمية أن النساء اللائي يتعرضن للعنف سواء الجسدي أو الجنسي هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ، كما أنهن أكثر عرضة للإجهاض

- عنف الزوج ضد زوجته أثناء الحمل يزيد من احتمالية الإجهاض ، وولادة جنين ميت، والولادة المبكرة ، وانخفاض وزن الأطفال عند الولادة.

⁃ المرأة المعنفة عرضة للإصابة بمتلازمات آلام الظهر ، وآلام البطن ، وآلام الحوض المزمنة ، ومحدودية الحركة .