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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اضطرابات الدورة الشهرية ومشاكل الحمل.. أبرز آثار العنف ضد المرأة في اليوم العالمي

اليوم العالمي للقضاء
اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

يحتفل العالم باليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة ، يوم ٢٥ نوفمبر من كل عام ، ويأتي هذا الاحتفال للتنديد بهذه الظاهرة الخطيرة التي تجتاح العالم كله ، والتنديد بهذه التأثيرات علي المرأة ، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية فإن سيدة  واحدة من كل 3 نساء اي ما يعادل  (35٪؜ ) في أنحاء العالم تتعرض لاي نوع من انواع العنف.

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نستعرض في هذا التقرير مخاطر العنف ضد المرأة علي صحتها وفقا للموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية ..


 

⁃ يسبب العنف ضد المرأة إصابات جسدية مثل الكدمات  والحروق والكسور وفقدان الأسنان

⁃ الصداع المزمن واضطرابات الجهاز الهضمي واضطرابات القلب والأوعية الدموية وآلام الحيض الشديدة.

⁃ قد يؤدي العنف ضدها لإصابتها بالتهابات المفاصل والربو وقرحة المعدة والقولون العصبي.

⁃ يؤدي الي اضطرابات في النوم للمدى البعيد ، وضعف المناعة الجسدية.

⁃ يسبب العنف اضطرابات الدورة الشهرية وتتأخر الدورة عن موعدها ،كما تتوقف الدورة لمدة شهور .

⁃ العنف يسبب مشكلات أثناء الحمل بنسبة29,8%منها إجهاض وآلام مستمرة في البطن أو نزيف .

⁃ العنف ضد الزوجة يؤدي إلى مشكلات أثناء الرضاعة حيث يؤدي إلى توقف الرضاعة ونقص في كمية اللبن لدى الأم المرضع وإلى إصابة الرضيع بأمراض معوية

⁃ التعرض لاصابات دماغية نتيجة التعرض للضرب المبرح أو السقوط على الرأس.

⁃ من الأعراض والأمراض التي قد تنتج عن هذا العنف القلق المزمن والارتباك ، صعوبات في النطق ، فقدان الذاكرة وفقدان القدرة علي التركيز .

⁃ اكدت دراسة منظمة الصحة العالمية أن النساء اللائي يتعرضن للعنف سواء الجسدي أو الجنسي هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ، كما أنهن أكثر عرضة للإجهاض

- عنف الزوج ضد زوجته  أثناء الحمل يزيد من احتمالية الإجهاض ، وولادة جنين ميت، والولادة المبكرة ، وانخفاض وزن الأطفال عند الولادة.

⁃ المرأة المعنفة عرضة للإصابة بمتلازمات آلام الظهر ، وآلام البطن ، وآلام الحوض المزمنة ،  ومحدودية الحركة .

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