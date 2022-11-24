حالتها حرجة.. معلومات صادمة عن مرض أنغام

حرصت الصفحة الرسمية للفنانة أنغام، على نشر بيان كشفت من خلاله عن الحالة الصحية التي تمر بها أنغام وتعرضها لوعكة صحية خطيرة.



جاء في البيان:"تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى وهي حالياً مازالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن وحاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول.

أضاف:" نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها....نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل."

تداول البعض أنباء حول تعرض أنغام لمضاعفات طبية، ترتب عليها إصابتها بشلل في الأمعاء واستئصال الرحم، نتيجة عملية جراحية في الرحم.

بيان إدارة أعمال أنغام

مرض أنغام



نستعرض لكم فيما يلي أبرز المعلومات حول شلل الأمعاء:

شلل الأمعاء هو انسداد يمنع الطعام أو السوائل من المرور عبر الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة (القولون)، قد تشمل أسباب شلل الأمعاء عصابات ليفية من الأنسجة (التصاقات) في البطن تتشكل بعد الجراحة ؛ فتق سرطان القولون؛ بعض الأدوية أو قيود من الأمعاء الملتهبة بسبب حالات معينة ، مثل مرض كرون أو التهاب الرتج.

بدون علاج ، يمكن أن تموت الأجزاء المسدودة من الأمعاء ، مما يؤدي إلى مشاكل خطيرة. ومع ذلك ، مع الرعاية الطبية العاجلة ، غالبًا ما يمكن علاج شلل الأمعاء بنجاح.

أسباب شلل الأمعاء



تشمل الأسباب المحتملة الأخرى لشلل الأمعاء ما يلي:

أمراض الأمعاء الالتهابية ، مثل داء كرون

التهاب الرتج - حالة تلتهب فيها أكياس صغيرة منتفخة (رتج) في الجهاز الهضمي أو تلتهب

التواء القولون (الانفتال)

البراز المتضرر

انسداد زائف

يمكن أن يسبب الانسداد المعوي الزائف (شلل الأمعاء) علامات وأعراض انسداد الأمعاء ، لكنه لا ينطوي على انسداد جسدي، في العلوص الشللي ، تؤدي مشاكل العضلات أو الأعصاب إلى تعطيل تقلصات العضلات المنسقة الطبيعية للأمعاء ، مما يؤدي إلى إبطاء أو إيقاف حركة الطعام والسوائل عبر الجهاز الهضمي.

يمكن أن يؤثر العلوص الشللي على أي جزء من الأمعاء، يمكن أن تشمل الأسباب:

جراحة البطن أو الحوض و الرحم

عدوى

بعض الأدوية التي تؤثر على العضلات والأعصاب ، بما في ذلك مضادات الاكتئاب والمواد الأفيونية

اضطرابات العضلات والأعصاب ، مثل مرض باركنسون



المصدر:mayoclinic