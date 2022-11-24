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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كل يوم فستان.. 7 إطلالات أثارت الجدل لإلهام شاهين بمهرجان القاهرة|أيهما أجرأ

إلهام شاهين
إلهام شاهين

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورها خلالالمشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة.

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خطفت إلهام شاهين الأنظار على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بمجموعة من الفساتين و الأزياء التي جمعتبين الأناقة و الجرأة.

حرصت إلهام شاهين على تنسيق قطع المجوهرات و الإكسسوارات الراقية و الأنيقة التي زادت من جاذبيتها و نالت إطلالاتها إعجابمتابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية أعتمدت إلهام شاهين على تسريحات الشعر و صبحات المكياج التي تبرز جمالها و المتناسقة مع لون بشرتها.

الهام شاهين


 

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