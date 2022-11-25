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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رؤية العنب في المنام.. تفسيرات غير متوقعة

رؤية العنب
رؤية العنب

يعتبر العنب من الفواكه المميزة ، ذات المذاق الطيب ، والمفضلة لدى الكثيرين ،  وأصبحت تدخل في أحلام الكثيرين ، فتراهم يبحثون  كثيرا عن التفسير لحلم رؤية العنب في المنام ، سواء للرجل أو المرأة بشتى أشكاله وأنواعه سواء أخضر أو أحمر أو عصير .
أجمع الكثير  من مفسري الاحلام أن رؤية العنب بشكلٍ عام دلالة على الخير والمنفعة التي تصيب صاحبه في مختلف مجالات الحياة، نرصد ابرز تفسيرات رؤية العنب في المنام وفقا لموقع dreamdictionary

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تفسير عصر وتناول العنب في المنام :

⁃ عصر العنب يدل علي الأموال بلا مشقة وتعب.

⁃ رؤية العنب الأخضر، وهو معصور أو على شكل سائل، فقد يدل ذلك على تذليل العقبات والتغلب عليها، سواءً بسبب السفر للخارج أو التقدم لوظيفة ما، وتدل أيضًا على تيسير الزواج في حال مواجهة بعض المتاعب عند تأسيس عش الزوجية.

⁃ أما العنب الغير ناضج في المنام فيدل علي الهموم والأحزان .

⁃ شراء العنب الأبيض في المنام يدل على الزواج للعازب وعلى التوفيق في العمل والتجارة للمتزوج، وشراء عنب أبيض في المنام للعزباء يدل على قرب زواجها، وهذه الرؤيا للمتزوجة ترمز إلى استقرار حياتها.

-ومن رأى أنه يشرب عصير العنب الأبيض في الرؤيا فقد يتعلّم علماً نافعاً أو يكتسب مهارةً تغنيه.


تفسير رؤيا العنب للحامل : 
⁃ العنب الأصفر يدل على إنجاب طفل عاق، أو مريض أو ميت.
⁃ العنب الاخضر يدل على إنجاب طفل بار بوالديه صاحب أخلاق رفيعة.
⁃ رؤية الحامل عنب أسود في المنام تشير الى انها سوف ترزق بمولود ذكر  ، واحيانا  تشير الى تعرضها لبعض المشاكل الصحية أثناء عملية ولادتها.

تفسير العنب الأخضر للرجل :
-العنب الأخضر للرجل العازب قد يدل على زوجة صالحة تُعينه على عبادة الخالق -عز وجل- ويستطيع تكوين أسرة متماسكة معها
-وإذا كان  العنب تالف أو أصبح خمراً، فيشير إلى دخول علاقة عاطفية مع امرأة باغية أو ذات سمعة سيئة، وبالتالي يسير في طريق محرم ويرى ذلك في المنام.
-وإذا كان متزوج بالفعل ورأى ذلك، فيشير إلى العيش حياة سعيدة وسط زوجته وأبنائه، وفي حال كون العنب فاسد فيشير إلى إختلاف وجهات النظر بينه وبين زوجته التي تسبب فشل العلاقة أو حدوث مشاكل متكررة بينهم .

-رؤية الرجل العنب الأسود في المنام تشير الى تعرضه لبعض الأزمات في حياته من ما سيسبب له الحزن والهم.

-رؤية الرجل انه يأكل عنب أسود في المنام تشير الى عدم أكتمال أمر كان يتمني حدوثه.


رؤية العنب للمرأة المطلقة المطلقة 
-إذا رأت المطلقة أن طليقها يهديها عنب بالمنام فقد يدل على أنه يريد الإقتراب منها مرة أخرى، ولكن كى ينتقم سواء منها أو من أولادها إذا كان لديها أولاد ويجب عليها الحذر من ذلك الرجل.
-إذا رأت أنها تأكل عنب أسود فيدل على شفاءها من مرض ما.
-إذا رأت أنها توزع العنب على عائلتها وأقرباءها فيدل على أنها صالحة ذات خلق جيد.
-رؤية العنب فى منام المطلقة تدل على الخير الواسع والرزق الكثير الذى سيأتى لها.
-وتناول العنب فى منامها قد يشير إلى زيادة أموالها ومكاسبها.
وإذا كان العنب أبيض فستتزوج من شاب أما إذا كان أخضر فستتزوج من رجل كبير مسن.


الفتاة العزباء 
- رؤية الفتاة العزباء وهي تقوم بعصر العنب الأحمر وتناول ما تم عصره في منامها  يدل على قيامها بفعل بعض المحرمات، حيث يجب عليها الابتعاد فورا عن تلك المحرمات.
— رؤية الفتاة تأكل العنب الأحمر الحامض بأن قد يصيبها المرض في وقت قريب، أو أنها تمارس بعض النشاطات التي تجلب لها الربح الحرام

-تشير تكرار رؤية العنب الأسود ذات الطعم الطيب في منام العزباء إلى أن " العرسان"  سوف تتعدد في التقدم إليها لطلبها للزواج.
-رؤية العزباء للعنب الأسود وكان طعمه مر بأن بعض من العقبات في انتظارها، إذ يجب عليها توخي الحذر لتجنب السقوط فيها.

-رؤية الفتاة وهي تقوم بقطف العنب قبل موعده، فهذا يدل على وقوعها في العديد من المشاكل في الفترة المقبلة، فيما يجب عليها الحذر في كل تصرفاتها إلى أن تتخطى تلك المرحلة.
-كما تشير رؤية العزباء لأكلها العنب الأخضر سئ المذاق إلى حضور الكثير من الشكوك حول الأمور الخاصة بها.

⁃ بينما تفسر رؤية الفتاة وهي تلتقط العنب الأخضر من على الأشجار بوقوعها في مشاكل وخصومة مع احد المقربين منها.
- تشير رؤية الفتاة للعنب الأخضر في منامها إلى تعرضها لحزن وهم كبير يؤثر على حالتها النفسية، لكنها سرعان ما تتخطى تلك المحنة وتعود لحياتها الطبيعية.


تفسير العنب الأخضر للمتزوجة :
-تفسير حلم العنب الأخضر للمتزوجه خير، كبير تحصل عليه من وراء زوجها، وقيل أنها خير يأتيها بدون تعب، وربما بدون عمل من الأساس، لأن العنب يعتبر الرزق السهل.

-رؤية العنب الأخضر إن كنت لا تستطيع الإمساك به، وكان يسقط من يديك تعني أنها فرص ضائعة، أو مشاكل تحدث لك .
-رؤية المتزوجة عنب أسود في المنام تشير الى وجود مشاكل عديدة بينها وبين زوجها من الممكن ان تؤدي الى الأنفصال.
-رؤية المتزوجة قطفها لعنب أسود في المنام تشير الى حصولها على خير كثير ورزق وفير في حياتها.

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