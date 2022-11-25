مدير الطب البيطري بالغربية يتحدث عن تطوير مراكز تجميع الألبان| فيديو

أجرت فضائية “ اكسترا نيوز ” جولة من داخل مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية.

قال الدكتور حاتم كمال ، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية ، إن مبادرة رئيس الجمهورية بخصوص توفير كوب لبن آمن ، وصحي للمواطن تهدف بالأساس للحفاظ على صحة ، وسلامة المواطن .

وتابع الدكتور حاتم كمال ، أن المبادرة تحث على بذل كل الجهد لأن يكون المنتج من الألبان بجودة عالية ، وخاليا من المسببات المرضية ، فضلا عن العائد الاقتصادي للمربي، وأصحاب المزارع، ومراكز تجميع الألبان.

وأشار إلى أن محافظة الغربية تعد من المحافظات الأولى على مستوى الجمهورية في عدد مراكز تجميع الألبان، وعددها 81 مركزا.