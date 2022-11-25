مسابقة كأس التفوق الثقافى والفنى للمرحلة الابتدائية بسيناء

استكمل قصر ثقافة العريش في محافظة شمال سيناء، مسابقة كأس التفوق الثقافى والفنى للمرحلة الابتدائية بين معهد ضاحية السلام الابتدائي الازهر ى ومعهد عمرو بن العاص الابتدائي الازهر ى ، في إطار تنفيذ خطة برامج وأنشطة ثقافية متنوعة.



المرحلة الابتدائية



فاز باللقاء فريق معهد عمرو بن العاص الابتدائي الازهر ى ، بمسابقة كأس التفوق الثقافى والفنى للمرحلة الابتدائية،والتي أقيمت بين معهد ضاحية السلام الابتدائي الازهر ى ومعهد عمرو بن العاص تحت إشراف قصر ثقافة العريش

وتخلل اللقاء فقرات من الشعر، بحضور لجنة التحكيم وهم:



المخرج المسرحى مجدى الشريف، الشيخ محسن أبو القاسم، والمهندس عاصم عبد الجليل، صفاء عبد العزيز موجة بإدارة العريش الأزهرية ومنسق للمسابقة، هنادي على منسق إدارة العريش التعليمية أدارتها الفنانة ايناس سمير مدير القصر،.

واستكمل القصر نشاطه بأمسية شعرية بعنوان " سيناء فى قلبى " للشاعر عبدالقادر عيد عياد.