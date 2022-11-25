درجات مرض البواسير وطرق العلاج.. استشاري جراحة ليزر يوضح

خصص برنامج "أنا والطبيب" من تقديم ماري نعيم المذاع على قناة "صدى البلد" فقرة خاصة مع الدكتور أحمد سامي السيد، استشاري الجراحة العامة بالليزر.

وقال الدكتور أحمد سامي السيد، إن مرض البواسير له درجات، وهم داخلية وخارجية، متابعا: البواسير الداخلية لها درجات متفاوتة تتراوح من الأولى إلى الرابعة، فهي تتمثل في تضخم خارجي ظاهر.



واسترسل: البواسير الداخلية تعني انتفاخ الأوعية الدموية، وهي درجات، أولهم الدرجة الأولى من البواسير يتم اكتشافها من خلال الفحص، وأعراضها بسيطة ومتفاوتة.



وشدد على أن اكتشاف الإصابة بالبواسير من الدرجة الأولى اكتشافها يحتاج فحص طبي، منوها بأن الدرجة الأولى يكون لها علاج ولا تحتاج إلى تدخل جراحي.

