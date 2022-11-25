إبراهيم فايق ينتقد المدير الفني لمنتخب قطر: "المفروض يرجع الفلوس اللي أخذها"

شن الإعلامي إبراهيم فايق هجوما عنيفا على المدير الفني لـ منتخب قطر فليكس سانشيز بعد خسارة قطر من السنغال.



وكتب فايق عبر حسابه علي تويتر "الراجل فيليكس المدرب بتاع قطر المفروض يرجع الفلوس اللي اخذها السنين اللي فاتت دي كلها بالفوائد.. مفيش فكرة بجنيه.. راجل ع الله ان شاء الله"

وتعرض المنتخب القطري لخسارة من السنغال بنتيجة 3-1 في المباراة التي اقيمت علي استاد الثمامة ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في بطولة كأس العالم (قطر 2022) .



سجل ثلاثية السنغال بولاي ديا وفامارا ديديو وبامبا ديانج في الدقائق 41 و48 و84 على الترتيب، فيما أحرز هدف قطر الوحيد البديل محمد مونتاري في الدقيقة 78.

ويحتل منتخب السنغال المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة خلف هولندا المتصدر والاكوادور بثلاث نقاط قبل اللقاء المرتقب بينهم الليلة في حين يحتل منتخب قطر المركز الاخير بخسارتين .