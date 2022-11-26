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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحيله وجع الجميع.. الحزن يكسو المنيا برحيل الفنان التشكيلي حسن الشرق.. الأصدقاء : كان محبا للخير وبشوش الوجه

شادي نجل الفنان العالمي
شادي نجل الفنان العالمي حسن الشرق

قدم صدى البلد بثا مباشرا من عزاء الفنان التشكيلي العالمي حسن الشرق من مسقط رأسه قرية زاوية سلطان بالمنيا والذي توفي عن عمر يناهز 73 عام بعد مسيرة فنية حافله أبهرت فناني العالم التشكيليين شرقاً وغرباً إذ وصلت لوحات الفنان حسن الشرق الي متحف اللوفر بفرنسا ومتاحف المانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وجميع المتاحف الكبرى على مستوى العالم ليصل إلى أن يكون من أفضل 5 فنانين تشكيلين على مستوى العالم.

وحرص أهالي  قرية زاوية سلطان بالمنيا  والقرى المجاورة وعاشقي ومحبي فن الفنان حسن الشرق على تقديم واجب العزاء بسرادق العزاء المقام بالقرب من متحفه  الذي أقامه منذ ما يقرب من 20 سنه ليعد أيقونة في قلب القرية البسيطة.

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وقال شادي ابن الفنان العالمي حسن الشرق ان والدة كان طيب القلب يخدم اهل قريته ويساهم في حل مشاكلهم وكان بشوش الوجه محب للخير للجميع وسند لأقاربه واهل قريته وأنهم فقدوا اعز الناس لديهم.

وأضاف أن والدة عاد من القاهرة يوم الأربعاء الماضي بعد مشاركته في متحف الشيخ زايد عن رحلة العائلة المقدسة، وزار مقام سيدنا الحسين بالقاهرة وفي المساء شعر بتعب في القلب لأنه مريض قلب وكانت تأتيه أزمات قلبية من حين لآخر، وفي مساء اول أمس كان يظهر عليه التعب ورفض الذهاب لأي مستشفى إلا أنه توفي وعقب نقله للمستشفى أكدوا خبر وفاته إثر إصابته بازمه قلبية.

وأشار إلى أن والده قام في الفترة الأخيرة بتسجيل وصيته بالصوت والصورة فضلاً عن كتابتها، وأوصى خلالها بأن يستمر متحفه في العمل واستقبال الزوار كأنه على وجه الحياة، وأن تستمر أعماله في الظهور للنور ويراها الجميع مؤكدا أن والدة من أفضل 5 فنانين تشكيلين على مستوى العالم.


ومن جانبه نعى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ببالغ الحزن والأسى الفنان التشكيلى « حسن الشرق» ابن قرية زاوية سلطان.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال " لقد فقدنا فنانا مبدعا، ولكن عزائنا الوحيد أن أعماله باقية شاهدة على فنه الأصيل، لترتقى بالذوق العام، كواجهة حضارية مميزة يفخر بها أبناء محافظة المنيا" .

ويعد الفنان حسن الشرق أحد أهم الفنانين التشكيليين في مصر والعالم وحصل على لقب الشرق من الفنانين الالمانيين بعدما اكتشفته مستشرقة المانية وتعاقدت معه في سبعينات القرن الماضي لشراء لوحاته لعدة سنوات ونقله للعيش في المانيا فقد فازت لوحته الشهيرة عن حادثة " مذبحة بحر البقر" بجائزة أفضل لوحه بالشرق الأوسط منذ ٤٥ عام.

ورسم الشرق مجموعة كبيرة من اللوحات بموهبته الفطرية والتي لاقت أعماله قبولًا ونجاحًا دوليًا حيث خطف الأضواء في كل المحافل المحلية والدولية التي شارك فيها بأعمال متنوعة تعبر عن التراث.

فقد شارك الشرق بلوحاته في متحف اللوفر بفرنسا ومتاحف الولايات المتحدة الأمريكية وشتوتجارت 1989 ومونشن 1990 وميونخ 1994 وقصر برج برنبخ بالمانيا 1994 وحصل على مفتاح مدينة نيوربك ومعرض بسويسرا 1996 وجناح خاص به في متحف كولومبيا والأكاديمية المصرية في روما بالإضافة إلى رسوماته تزين العديد من روايات وقصائد عبدالرحمن الابنودي.

شاهد لينك البث المباشر :

 

https://fb.watch/g-ixiD9SFo/


https://fb.watch/g-ixiD9SFo/
 

عزاء وأعمال الفنان العالمي حسن الشرق
عزاء وأعمال الفنان العالمي حسن الشرق
عزاء وأعمال الفنان العالمي حسن الشرق
عزاء وأعمال الفنان العالمي حسن الشرق
عزاء وأعمال الفنان العالمي حسن الشرق
عزاء وأعمال الفنان العالمي حسن الشرق
عزاء وأعمال الفنان العالمي حسن الشرق
عزاء وأعمال الفنان العالمي حسن الشرق
عزاء وأعمال الفنان العالمي حسن الشرق
عزاء وأعمال الفنان العالمي حسن الشرق
عزاء وأعمال الفنان العالمي حسن الشرق
عزاء وأعمال الفنان العالمي حسن الشرق
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