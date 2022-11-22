3 ملايين جنيه دعما لطلاب جامعة المنيا من صندوق التكافل الاجتماعي

أعلن الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، أن صندوق التكافل الطلابي بالجامعة يواصل ما يقدمه من خدمات الدعم للطلاب المستحقة لصرف إعانات من الصندوق، حيث وصل ما تم تخصيصه لدعم صناديق تكافل الطلاب بالكليات خلال العام الجامعي الحالي لما يزيد عن 3 ملايين جنيه تم توجيهها لتسديد الرسوم الدراسية لأكثر من 6000 طالب وطالبة طبقاً لما هو مقرر بكل كلية، حيث بلغ متوسط نصيب الطالب من الدعم النقدي 500 جنيه، لتصل نسب الطلاب المستفيدين بالكليات لأكثر من 10% من إجمالي أعداد الطلاب بكل كلية، هذا بالإضافة إلي تقديم دعم للكتاب الجامعي إلي ما يزيد عن 4000 طالب وطالبة بنسبة 5% من أعداد الطلاب بالكليات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق المركزي للتكافل الاجتماعي للجامعة برئاسة سيادته وبحضور أعضاء المجلس: الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتور مصطفى محمود عميد كلية الهندسة، ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، أمين الصندوق، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي، ورندا علي.

وخلال انعقاد الاجتماع تم استعراض ما تم صرفه من إعانات لطلاب الجامعة خلال العام الجامعي الماضي 2021/2022، والذي بلغ 2.9 مليون جنيه استفاد به 6496 طالبًا وطالبة، كما وصل عدد المستفيدين من دعم الكتاب الجامعي 4045 طالبا.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن الجامعة التزمت هذا العام بعدم الزيادة في أية مصروفات سواءً كانت دراسية أو مدن جامعية أو الكتاب الجامعي، ودعم الخدمات الطبية والصحية للطلاب، ورفع أعداد الطلاب المستحقين للدعم، مشيراً أنه في إطار النهوض بمنظومة التكافل الطلابي، وإتاحة الخدمات للطلاب إلكترونياً.

حيث أطلقت الجامعة منصة إلكترونية لتقديم وفحص طلبات خدمات التكافل للطلاب والتسجيل عليها، وذلك من خلال الموقع:

https://193.227.47.105//studentfund

وأضاف د."فرحات" أن إيرادات كافيتريات الجامعة تعد الرافد الرئيسي الذي يمد الصندوق بحصيلة موارده والذي يوجه عائدها لتدعيم صناديق التكافل الفرعية بالكليات للمساهمة في تخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم صرف الإعانات للطلاب ذوي الاحتياجات من مختلف الكليات

كما أقر المجلس تشكيل لجنة مركزية لمراجعة المستندات الخاصة بالطلاب المتقدمين للحصول على الإعانة واستيفائها ومطابقتها للشروط.

