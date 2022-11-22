عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

3 ملايين جنيه دعما لطلاب جامعة المنيا من صندوق التكافل الاجتماعي

اجتماع صندوق التكافل
اجتماع صندوق التكافل الاجتماعي

أعلن الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، أن صندوق التكافل الطلابي بالجامعة  يواصل ما يقدمه من خدمات الدعم للطلاب المستحقة لصرف إعانات من الصندوق، حيث وصل ما تم تخصيصه لدعم صناديق تكافل الطلاب بالكليات خلال العام الجامعي الحالي لما يزيد عن 3 ملايين جنيه تم توجيهها لتسديد الرسوم الدراسية لأكثر من 6000 طالب وطالبة طبقاً لما هو مقرر بكل كلية، حيث بلغ متوسط نصيب الطالب من الدعم النقدي 500 جنيه، لتصل نسب الطلاب المستفيدين بالكليات لأكثر من 10% من إجمالي أعداد الطلاب بكل كلية، هذا بالإضافة إلي تقديم دعم للكتاب الجامعي إلي ما يزيد عن 4000 طالب وطالبة بنسبة 5% من أعداد الطلاب بالكليات.

غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي جبل الطير البحرية بسمالوط

المنيا تعقد مؤتمر اليوم الواحد بعنوان القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق المركزي للتكافل الاجتماعي للجامعة برئاسة سيادته وبحضور أعضاء المجلس: الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتور مصطفى محمود عميد كلية الهندسة، ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، أمين الصندوق، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي، ورندا علي.

وخلال انعقاد الاجتماع تم استعراض ما تم صرفه من إعانات لطلاب الجامعة خلال العام الجامعي الماضي 2021/2022، والذي بلغ 2.9 مليون جنيه استفاد به 6496 طالبًا وطالبة، كما وصل عدد المستفيدين من دعم الكتاب الجامعي 4045 طالبا.

 

وأكد الدكتور عصام فرحات أن الجامعة التزمت هذا العام بعدم الزيادة في أية مصروفات سواءً كانت دراسية أو مدن جامعية أو الكتاب الجامعي، ودعم الخدمات الطبية والصحية للطلاب، ورفع أعداد الطلاب المستحقين للدعم، مشيراً أنه في إطار النهوض بمنظومة التكافل الطلابي، وإتاحة الخدمات للطلاب إلكترونياً.

 

حيث أطلقت الجامعة منصة إلكترونية لتقديم وفحص طلبات خدمات التكافل للطلاب والتسجيل عليها، وذلك من خلال الموقع: 
https://193.227.47.105//studentfund
وأضاف د."فرحات" أن إيرادات كافيتريات الجامعة تعد الرافد الرئيسي الذي يمد الصندوق بحصيلة موارده والذي يوجه عائدها لتدعيم صناديق التكافل الفرعية بالكليات للمساهمة في تخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم صرف الإعانات للطلاب ذوي الاحتياجات من مختلف الكليات

كما أقر المجلس تشكيل لجنة مركزية لمراجعة المستندات الخاصة بالطلاب المتقدمين للحصول على الإعانة واستيفائها ومطابقتها للشروط.
 

جنايات المنيا: السجن المشدد 15 عام لمتهم هتك عرض سيدة

تحرير 63 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية وتفتيشية بمراكز المنيا

التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.. ندوة بمحافظة المنيا لتسريع الاستجابة للقضية السكانية.. صور

خلال أكتوبر.. فحص 13 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة السمعيات بالمنيا

519 طالبا بطب المنيا يؤدون الاختبارات الإلكترونية

محافظ المنيا يناقش احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

المنيا جامعة المنيا رئيس جامعة المنيا النشاط الإجتماعي صندوق التكافل الطلابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية تعلن غدا الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات المملكة

أول قرار من تركي آل الشيخ احتفالا بفوز السعودية علي الأرجنتين

بالتردد.. قناتان مفتوحتان تذيع مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم مجانا

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس بالمدارس.. 11 قرارًا عاجلًا من وزير التربية والتعليم اليوم

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم والجرام يكسر حاجز الـ 1500 جنيه

الأهلي أبلغه بالرحيل بداية الموسم.. شوبير يفجر مفاجآت مدوية بشأن كهربا

تعطيل العمل والدراسة.. 25 إجراءً قويا من الحكومة حال انتشار الفيروس المخلوي

عودة كورونا .. قرار عاجل من الصين لمواجهة تفشي الوباء

موضوعات متعلقة

مصرع طالب في انقلاب سيارة بصحراوي العدوة بالمنيا

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بالمنيا الجديدة

غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي جبل الطير البحرية بسمالوط

نائب محافظ المنيا يغلق 4 أكاديميات تعليمية غير مرخصة بدماريس .. صور

جنايات المنيا: السجن المشدد 15 عام لمتهم هتك عرض سيدة

تحرير 63 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية وتفتيشية بمراكز المنيا

التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.. ندوة بمحافظة المنيا لتسريع الاستجابة للقضية السكانية.. صور

خلال أكتوبر.. فحص 13 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة السمعيات بالمنيا

ترشيحاتنا

دفاع عن النفس.. أمريكا تعلق علي العملية العسكرية التركية في سوريا

زيادة 40 جنيهًا.. صعود سعر الذهب لـ1500 عيار 24

الأبيض يحتل المركز قبل الأخير.. الأهلي يهزم الزمالك 2-1في قمة الشباب

إسكان النواب: مبادرة حياة كريمة طورت الأوضاع فى القرى

مرصد الأزهر: حديث "أمرت أن أقاتل الناس" يكشف فساد فهم التنظيمات المتطرفة

الولايات المتحدة تصرف 4.5 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثلها مثل فرحتي بفوز مصر.. هاني الناظر يحتفل بإنجاز المنتخب السعودي بالمونديال

زيزي تعيلها.. حملة دعم للفنانة نجلاء يونس سائقة الأوبر المتخفية

بطريقة غريبة .. شاهد | احتفالات السعودية الان تشعل السوشيال ميديا

لسبب غريب.. هدم جسر أثري عمره 150 عاما في الهند

فيديو

أنهت سلسلة اللاهزيمة.. السعودية تقهر الأرجنتين في مفاجأة كأس العالم.. فيديو جراف

السعودية تبهر الجميع بأداء أسطوري وتهزم الأرجنتين 2 /1 في كأس العالم.. فيديو

بطريقة غريبة .. شاهد | احتفالات السعودية الان تشعل السوشيال ميديا

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس .. قرارات مهمة من وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ