محافظ المنيا يناقش احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا لمناقشة الاحتياجات الملحة والعاجلة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، سعيد محمد رئيس مركز مطاي، المهندس محمد رمضان رئيس قطاع شمال بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، المهندس مصطفي النعماني رئيس قطاع المشروعات بشركه المياه الشرب والصرف الصحي.

استعرض المحافظ، عددا من المقترحات للأعمال التي تم حصرها بمركزي المنيا ومطاي وفقا لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.

ناقش المحافظ، الاحتياجات الماسة والمتطلبات بمركزي المنيا ومطاي ، لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإعداد مقترح عام بتلك المشروعات.

أكد المحافظ، على التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لتنفيذ العديد من المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية وكذلك مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قري الريف المصري والتي يكون لها مردود إيجابي على الموطنين.