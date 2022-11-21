519 طالبا بطب المنيا يؤدون الاختبارات الإلكترونية

صرح الدكتور عصام الدين صادق فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، أن مركز الاختبارات الإلكترونية قام باستقبال آخر الفرق الدراسية بكليات القطاع الطبي، المستهدف أدائهم الاختبارات الإلكترونية لهذا العام، وفق المنظومة القومية للاختبارات الإلكترونية للجامعات.

فقد أدى 519 طالبًا وطالبة بالفرقة السادسة بكلية الطب بالجامع تخصص النساء والتوليد، أولى اختباراتهم النهائية إلكترونيًا، إلي جانب أداء امتحانات الميدتيرم لطلاب الفرقة الأولي، بقاعات المركز التي أًعدت وُجهزت لاستقبال طلاب القطاع الطبي بالجامعة.

وأشاد الدكتور عصام فرحات بجهود فريق العمل والفريق الفني بمركز تكنولوجيا المعلومات ومركز الاختبارات الإلكترونية خلال أداء جميع طلاب القطاع الطبي اختباراتهم، والتنسيق المتكامل مع الشركة المسئولة عن منظومة الاختبارات في تذليل كافة المعوقات لإتمام العملية الامتحانية بسهولة ويسر.

وفي نفس السياق أوضح د. "فرحات" أنه تم وضع خطة لتدريب أعضاء هيئة التدريس بكليات القطاع الطبي على آليات تطبيق أنظمة الاختبارات الإلكترونية وفقاً لخطط وزارة التعليم العالي وتوافقها مع الخطط الاستراتيجية للدولة في هذا الشأن، بالإضافة إلي خطة تدريبية مكثفة لبرامج بنوك الأسئلة وجودة المواصفات القياسية لها؛ لتحقيق تقييم شامل لمخرجات العملية التعليمية.