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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يسٌلم 14 مشروعًا للمتميزين في الدورات التدريبية بقرى حياة كريمة.. صور

محافظ المنيا يسلم
محافظ المنيا يسلم المشروعات

سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا 14 مشروعًا لعدد من الفتيات والشباب المتميزين في الدورات التي نفذتها مديرية القوي العاملة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تضمنت المشروعات ماكينات خياطة للفتيات وشنطة عدة للسباكة والكهرباء وذلك للمتدربين من قريتي نزلة جريس بمركز أبو قرقاص والبرشا بمركز ملوي.

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محافظ المنيا يتفقد محطة المعالجة الثلاثية بشارونة لخدمة أهالي قرى حياة كريمة

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وهنأ محافظ المنيا الشباب والفتيات من خريجي الدورات، مؤكدا تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل على توفير حياة كريمة للسيدات والشباب ولأسرهن وجعلها أسرة منتجة قادرة على الإنتاج وتحويل الطاقات القادرة على العمل إلى طاقات منتجة.

 

أكد المحافظ خلال نقاشه مع الفتيات والشباب على أهمية التدريب والتأهيل في صقل المواهب والحرف المختلفة، والعمل من خلال أسلوب ومرجعية علمية وعملية لتنمية المهارات والحصول على نتائج أفضل في مجال العمل.

 

ودعا المحافظ الشباب إلى ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تحسين مستوى معيشتهم من خلال توفير مشاريع بسيطة وصغيرة تدر عليهم دخلًا بصفة دورية وتوفير مصدر رزق كريم لهم، حيث تعمل المحافظة بالتعاون مع الجهات المختلفة والجمعيات والمؤسسات الأهلية من أجل توفير مشروعات للمرأة المعيلة والشباب لتحقيق التنمية الاقتصادية.

محافظ المنيا يسلم المشروعات
محافظ المنيا يسلم المشروعات
محافظ المنيا يسلم المشروعات
محافظ المنيا يسلم المشروعات
محافظ المنيا يسلم المشروعات
محافظ المنيا يسلم المشروعات
حياة كريمة المنيا الدورات التدريبية المشروعات الصغيرة مهنتك مستقبلك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر اللواء اسامة القاضي

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