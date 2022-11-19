محافظ المنيا يتفقد محطة المعالجة الثلاثية بشارونة لخدمة أهالي قرى حياة كريمة

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جولة تفقدية للأعمال التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز مغاغة شمال المحافظة، ضمن جولات المحافظ الميدانية لمتابعة مستجدات الأعمال ونسب ومعدلات التنفيذ على ارض الواقع، بهدف تسريع وتيرة العمل ولتعظيم الاستفادة من أهداف المبادرة.

رافق المحافظ، ربيع عبد العظيم نائب رئيس مركز مغاغة، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، المهندس هاني صالح، استشاري بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، أعضاء مجلس النواب، والبرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

شملت جولة المحافظ، تنفيذ مشروعات المبادرة بقرية "شارونة" حيث تفقد الأعمال الانشائية لمحطة المعالجة الثلاثية بقرية شارونة المقامة على مساحة 9 أفدنة بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 ألف لتر / ثانية وبنسبة تنفيذ 75%، وتخدم 4 قري وهي (جزيرة شارونة – أولاد الشيخ – زاوية الجدامي – شارونة) وكذلك الأعمال الانشائية لمحطة رفع الصرف الصحي الفرعية، بالإضافة لمتابعة الأعمال الانشائية للمركز الطبي المقام على مساحة 2500 متر، ومركز تنمية الأسرة والطفل.

وتابع "القاضي" أعمال إنهاء مجمع خدمات المواطنين والمركز التكنولوجي بالقرية ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعي، حيث حرص المحافظ، على لقاء أهالي القرية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم باعتبارهم شركاء في تحقيق مسار التنمية الشامل.

