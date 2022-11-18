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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البعثة الإسبانية تحتفل بمرور 30 سنة على عملها بمنطقة آثار البهنسا.. صور

البعثه الإسبانية
البعثه الإسبانية بمنطقة البهنسا ببني مزار

احتفلت البعثة الإسبانية بمرور 30 سنة من عملها بالحفائر بمنطقة آثار البهنسا بمركز بني مزار التابع لمحافظة المنيا.

اكتشفت البعثة الاسبانيه خلال هذه السنوات الكثير من الكنوز الأثرية الهامة كان آخرها العام الماضي حيث عثرت البعثة الإسبانية علي مقبرة بمنطقة آثار البهنسا أثناء عمل الحفائر عبارة عن مقبرة من العصر المتأخر عثر بداخلها علي "تابوت حجري وأواني كانوبية وتماثيل حجر صغيرة "اوشابتي".

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واستعانت البعثة الإسبانية برسام عالمي يدعي " جايرون كريستيبال"وقام برسم لوحة توضح أعمال البعثة في منطقة البهنسا.

شهد الاحتفال بالمناسبة، أعضاء البعثة الإسبانية والمستشار الثقافى للسفارة الاسبانيه بالقاهرة والدكتور جمال الفقير مدير منطقة آثار مغاغة والدكتور سلامه زهران كبير مفتشي منطقة آثار البهنسا. 
 

البعثه الإسبانية بمنطقة البهنسا
البعثه الإسبانية بمنطقة البهنسا
البعثه الإسبانية بمنطقة البهنسا
البعثه الإسبانية بمنطقة البهنسا
البعثه الإسبانية بمنطقة البهنسا
البعثه الإسبانية بمنطقة البهنسا
المنيا مقبرة الكنوز الأثرية إسباني البعثة الاسبانية 30 عام

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