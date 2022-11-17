محافظ المنيا ومساعد وزير العدل يفتتحان فرع توثيق نادي القضاة ومكتبين شهر عقاري

افتتح اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، يرافقه المستشار الدكتور أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والمكتب الفني، فرع توثيق نادي القضاة بمدينة المنيا.

وكذلك أعمال تطوير مقر الشهر العقاري بمجمع محاكم المنيا، وأعمال تطوير مقر التوثيق النموذجي بشارع طه حسين بمدينة المنيا (المختص بتوثيق الوحدات السكنية والأراضي)، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي، والتعاون المستمر بين المحافظة ووزارة العدل لإنشاء أفرع توثيق لتخفيف الضغط على الأفرع الرئيسية وتقريب مقار الشهر العقاري، تيسيراً على المواطنين.

محافظ المنيا ومساعد وزير العدل بكموند القضاة

جاء ذلك بحضور، المستشار عمر سويدان رئيس محكمة المنيا، والمستشار هاني عبد الجابر رئيس نادي قضاة المنيا والمستشار الدكتور محمد القاضي المكتب الفني لقطاع الشهر العقاري بوزارة العدل، والمستشار ممدوح البصيري المكتب الفني لقطاع أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار هيثم القاضي المكتب الفني لقطاع الشهر العقاري بوزارة العدل والمستشار عبد المعز بكري نائب رئيس محكمة المنيا، وأعضاء المكتب الفني لقطاع الشهر العقاري بوزارة العدل وقطاع أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة المنيا، وعدد من رجال القضاء والمحاكم والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كموند القضاة بالمنيا

استمع محافظ المنيا والحضور لشرح موجز عن آليات العمل داخل مكاتب التوثيق والتي تعتمد بشكل أساسي على الميكنة الحديثة والتحول الرقمي وإنهاء الإجراءات بشكل ميسر وتقليل الدورة المستندية من خلال الشباك الواحد مما يُسهم في إنجاز مصالح المواطنين في أسرع وقت ويوفر لهم الوقت والجهد ويحد من الازدحام.

كما تفقد محافظ المنيا ومساعد وزير العدل سيارة التوثيق المتنقلة والمجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحاماً جماهيراً، بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع ، حيث تقدم سيارة الشهر العقاري المتنقلة العديد من خدمات التوثيق التي يحتاجها الجمهور.

تفقد مكاتب الشهر العقاري

ووضع محافظ المنيا ومساعد وزير العدل ، حجر الأساس لنادي قضاة المنيا بمدينة المنيا الجديدة والذي يتكون من ملاعب وحمام سباحة وقاعة أفراح ومبني خدمي على مساحة 7500 متر.

كما افتتحا كومباوند القضاة بزهراء المنيا الجديدة بمنطقة كمين الصفا المقام على مساحة 46 ألف متر مربع ويتكون من 25 عمارة تضم 600 وحدة سكنية مساحة الوحدة 160م، حيث تم تسليم عدد من عقود التخصيص الخاصة بتلك الوحدات.

داخل مكاتب التوثيق

من جانبه، أشاد محافظ المنيا بالدور الذي تقوم به وزارة العدل في تطوير وإنشاء عدد من مكاتب التوثيق داخل المحافظة للتيسير على الجمهور المتردد عليها، وتوفير أماكن مناسبة للموظفين العاملين بها، لافتاً إلى أن مكاتب التوثيق المطورة تعمل بنظام الشباك الواحد الذي يسهل الإجراءات بما يتيح التغلب على بعض المشاكل والمعوقات التي كان يعاني منها المواطن سابقاً ،لافتا إلى أن المكاتب الجديدة والمطورة تعد إضافة بارزة للمحافظة بما يزيد عدد المكاتب المتاحة أمام المواطنين للحصول على الخدمات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري وبما يؤكد السعي الدائم للدولة المصرية في تلبية احتياجات المواطنين والتيسير عليهم وتوفير الوقت والجهد والحد من الازدحام، فضلاً عن توفير العربات المتنقلة لسرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة والحد من التكدس التي تشهدها بعض الأفرع.