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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 1360 حصانا.. قدرات مميزة لـ زينفو GT الخارقة|صور

السيارة زينفو GT
السيارة زينفو GT

تواصل شركة زينفو عملاق تصنيع السيارات الخارقة، تعزيز تواجدها داخل هذا المجال، بعد أن كشفت النقاب عن احدث إصداراتها، وهي النسخة الرياضية ذات الاداء العالي من ناحية التسارع، والتي تحمل اللقب TSR-GT.

بقدرات خارقة .. زينفو تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها |صور

تعتبر السيارة TSR-GT جزءا من سلسلة السيارات الخارقة المقدمة من  شركة زينفو الدانمركية، حيث دعمت السيارة بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V، سعة 5800 سي سي مقترن بشاحن توربيني مزدوج، العديد من التجهيزات وأنظمة دعم قائد المركبة.

السيارة زينفو GT

تسارع السيارة زينفو GT وقدراتها الفنية 

 

يستطيع محرك السيارة زينفو GT أن يضخ قوة قدرها 1360 حصانا، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 263 ميلاً اي مايعادل 424 كيلومترا في الساعة.

السيارة زينفو GT

تصميم السيارة زينفو GT الخارقة

 

تظهر السيارة زينفو GT بمقدمة مدببة تتسم بالشراسة، بالاضافة إلى حزمة ضوئية ذات نظرات حادة، إلى جانب شبكة امامية متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود تأتي بتصميم قرص العسل، مع ناشر امامي رياضي بمظهر شرس.

السيارة زينفو GT

وحصلت السيارة زينفو GT على عتبات جانبية بارزة وغائرة إلى جانب التصميم الامامي الخاص بالواجهة، حيث تساعد هذه اللمسات في تعزيز الحركة الديناميكية للهواء، بينما تأتي الناحية الخلفية بجناح خلفي عريض باطلالة مميزة.

وتضم السيارة زينفو GT جنوطا رياضية من تصميم هندسي مميز، بالاضافة إلى منظومة عادم ثنائية المظهر، ترتكز داخل قاعدة مدعومة بشبكة هوائية متعددة المقاطع، وناشر خلفي رياضي.

زينفو زينفو GT TSR-GT تسارع السيارة زينفو GT

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