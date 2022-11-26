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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سيدة لحيازتها 1.250 كيلو جرام هيروين بالمقطم

حبس
حبس

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس سيدة، 4أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام، ومشغولات ذهبية بقصد الإتجار فيها بدائرة قسم شرطة المقطم.

وكلفت جهات التحقيق بارسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مكافحة جرائم حائزى ومتجرى المواد المخدرة، وتكمنت في ضبط إحدى السيدات حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المقطم ، وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام - مبلغ مالى - مشغولات ذهبية - هواتف محمولة - عدد ٢ ميزان حساس - كمية من السرنجات البلاستيكية الفارغة).

وبمواجهتها بالمضبوطات إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة .

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