هند عاكف: أحب رؤية خالد يوسف.. ورانيا يوسف في الإغراء أفضل من روبي

عرضت الإعلامية راغدة شلهوب، خلال برنامجها "نص الكلام" المذاع عبر فضائية "النهار"، مجموعة من الصور والشخصيات، على ضيفتها الفنانة هند عاكف؛ لتختار شخصية من بين اثنتين من المعروضة عليها.

وخلال العرض، اختارت هند عاكف، محمد هنيدي للعمل معه، حيث كان خيارا مع محمد رمضان، وهو ما اعتبرته سؤالا محيِّرًا، معقبة: "هنيدي عِشرة عمري".

وتابعت أنها تحب رؤية المخرج خالد يوسف، واختارت ريهام حجاج عن مي عمر، كأفضل فنانات جيلها، موضحة: “لو ريهام بطلت عن الانفعال في أدائها”.

وأشارت إلى أن رانيا يوسف أفضل من روبي فى دور الإغراء.