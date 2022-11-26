حزب الجيل: قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر وثيقة إدانة لذاته

علق ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان فى مصر، قائلا: إن قرار البرلمان الأوروبي يعتبر وثيقة إدانة لنفسه".

وأضاف "الشهابي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه يحيي مجلس النواب المصري فى أنه أستطاع لمواجهة قرار البرلمان الأوروبي مواجهة موضوعية مستندة إلى الواقع المصري وحقيقته وإلى الدستور والقانون.

وتابع أن بيان البرلمان المصري أكد بأن البرلمان الأوروبي يستقي معلوماته كلها من منظمات مشبوهة لها أجندة ضد مصر، لافتا: "لو دخلوا على جوجل وكلفه أى شخص من الباحثين ومكنوش يمتلكوا أجندة ضد مصر كانوا سيعتبرون هذا الكلام غير صحيح".