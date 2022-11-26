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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الدعوة عامة يدخل الأعلى مشاهدة على شاهد بعد طرحه بساعات

الدعوة عامة
الدعوة عامة

تمكن فيلم الدعوة عامة من الدخول الى قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة عبر منصة شاهد vip  بعد طرحه بساعات قليلة .

حيث احتل فيلم الدعوة عامة المركز الثامن من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة للاعمال الاعلي مشاهدة فى مصر عبر المنصة .

وكانت قد أعلنت منصة شاهد vip، عن حصولها علي حق عرض فيلم “الدعوة عامة” بعد رفعه من دور العرض خلال الفترة الماضية بسبب ضعف إيراداته اليومية في شباك التذاكر.

فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى كيمز من إخراج وائل فرج الف ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد، ويجسد عبد الرحمن شخصية شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تماما، فى إطار الكوميديا والإثارة.

أحداث فيلم الدعوة عامة : 
وتدور أحداث الفيلم، في إطار اجتماعي كوميدي، ويقوم محمد عبد الرحمن بدور شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تمامًا بسببها، ويشارك فيه أسماء أبو اليزيد، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، وإخراج وائل فرج.

ومن ناحية اخري يواصل بطل العمل أحمد الفيشاوي تصوير دوره ضمن احداث فيلم "رهبة" ويشاركه في البطولة ، نسرين أمين، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بسمة بغداد ، ثراء جبيل وعدد  آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وتدور أحداثه في إطار كوميدي شعبي.

الدعوة عامة بيومي فؤاد احمد الفيشاوي مصر محمد عبد الرحمن محمود البزاوي سوسن بدر

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