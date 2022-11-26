عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ليس إنسانا.. شاهد اكتشاف عظام يد مخيفة لمخلوق غامض بالبرازيل

اكتشاف عظام يد مخيفة
اكتشاف عظام يد مخيفة لمخلوق غامض

عثر زوجين من العلماء على يد هيكل عظمي ضخمة على أحد الشواطئ في البرازيل، والتي رجحا أنها ليست لآدمي بل تنتمي إلى كائن غريب مجهول.

تفاجأت «ليتيسيا جوميز» و«ديفانير سوزا» بالعثور على يد هيكل عظمي غريبة بين الرمال في إلها كومبريدا، بولاية ساو باولو في البرازيل.

تقول ليتيسيا لصحيفة ميرور: "نعتقد أن اليد الضخمة ليست لإنسان بسبب حجم وكمية العظام، لكن ماذا يمكن أن تكون حقيقتها؟".

قام الزوجان بتصوير اليد المخيفة بأصابعها الطويلة، والتي كان حجمها أكبر بكثير من يد الإنسان.

حورية بحر أم فضائي

تضيف ليتيسيا: "إنها كبيرة جدًا، لا نعرف ما هو المخلوق، وما إذا كان فضائيًا أو شيء آخر مجهول".

أثارت اليد المخيفة تكهنات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كتب أحد الأشخاص إنها قد تكون "يد حورية البحر"، وكتب آخر: "قد تكون أيضًا عظام ديناصور!".

البرازيل هيكل عظمي يد مخيفة اكتشاف أخبار الترفيه منوعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لهذا السبب خضعت منة شلبي إلى تفتيش دقيق في مطار القاهرة

بيان عاجل من نقابة المهن التمثيلية بعد ضبط منة شلبي في مطار القاهرة

بعد سيول جدة المرعبة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول حدوثها في مصر

ماذا قالت منة شلبي في تحقيقات النيابة العامة؟

قيمتها 400 ألف جنيه.. كيف تكون ثروة من الـ 50 قرشا|التفاصيل الكاملة

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

النيابة العامة تخلى سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه

خسّر بنتي شرفها .. قصة صادمة ترويها زوجة ضائعة أمام محكمة الأسرة

موضوعات متعلقة

للفوز على الأرجنتين.. سيارة رولز رويس مكافأة لكل لاعب سعودي بكأس العالم

بعد طرده من مطعم وتاكسي في قطر.. مراسل إسرائيلي: احنا منبوذين

الروح الكروية.. مشهد لطيف بين طفلة أرجنتينية ومشجع سعودي

بدلا من المكتب.. شابة صينية تعمل في المقابر مقابل 13 ألف جنيه

متلازمة الذئب.. صبي هندي يعاني من مرض نادر وزملاؤه ينادونه بالقرد

بسبب العزل.. المشي على أربع ينتشر بين طلاب الجامعات في الصين

سعوديون يشاهدون مباراة قطر تحت الرعد والبرق| فيديو

لسبب غريب.. هدم جسر أثري عمره 150 عاما في الهند

ترشيحاتنا

تحذيرات من ضغوط كبيرة على الاقتصاد العالمي بسبب حرب أوكرانيا

قطع الكهرباء عن 11 منطقة بطوخ فى القليوبية.. اعرف الأماكن والمواعيد

لمنع اختراقك.. تحديث طارئ من جوجل لجميع مستخدمي كروم.. تفاصيل

الرئيس الأوكراني يدعو الدول الأوروبية إلى البقاء موحدة في مواجهة الأزمة الروسية

ليس إنسانا.. شاهد اكتشاف عظام يد مخيفة لمخلوق غامض بالبرازيل

عمرها 1800سنة.. تاريخ مذهل لموناليزا قبطية نالت إعجاب إيفانكا ترامب بمصر القديمة|خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 1800سنة.. تاريخ مذهل لموناليزا قبطية نالت إعجاب إيفانكا ترامب بمصر القديمة|خاص

فى عيد ميلاد علا غانم .. تزوجت 3 مرات .. حصلت على لقب جده.. تركت التمثيل من أجل فندق وكوافير للكلاب بأمريكا

للفوز على الأرجنتين.. سيارة رولز رويس مكافأة لكل لاعب سعودي بكأس العالم

بفستان أبيض أنيق.. رنا رئيس تحتفل بخطوبتها l صور

فيديو

هل يغيب ميسي ونيمار عن مباريات كأس العالم المتبقية ؟

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

أب وأم و4 أبناء .. كواليس أعتناق أسرة برازيلية الإسلام في قطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ