ليس إنسانا.. شاهد اكتشاف عظام يد مخيفة لمخلوق غامض بالبرازيل

عثر زوجين من العلماء على يد هيكل عظمي ضخمة على أحد الشواطئ في البرازيل، والتي رجحا أنها ليست لآدمي بل تنتمي إلى كائن غريب مجهول.

تفاجأت «ليتيسيا جوميز» و«ديفانير سوزا» بالعثور على يد هيكل عظمي غريبة بين الرمال في إلها كومبريدا، بولاية ساو باولو في البرازيل.

تقول ليتيسيا لصحيفة ميرور: "نعتقد أن اليد الضخمة ليست لإنسان بسبب حجم وكمية العظام، لكن ماذا يمكن أن تكون حقيقتها؟".

قام الزوجان بتصوير اليد المخيفة بأصابعها الطويلة، والتي كان حجمها أكبر بكثير من يد الإنسان.

حورية بحر أم فضائي

تضيف ليتيسيا: "إنها كبيرة جدًا، لا نعرف ما هو المخلوق، وما إذا كان فضائيًا أو شيء آخر مجهول".

أثارت اليد المخيفة تكهنات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كتب أحد الأشخاص إنها قد تكون "يد حورية البحر"، وكتب آخر: "قد تكون أيضًا عظام ديناصور!".