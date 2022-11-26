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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

7.99 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 7.99 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 272 مبايعة بقيمة 686.62 مليون درهم، منها 47 مبايعة للأراضي بقيمة 200.4 مليون درهم و225 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 486.22 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيح محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 33 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 7.13 مليار درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 4.04 مليار درهم و67 رهن فلل وشقق بقيمة 3.09 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة ورسان الأولى بقيمة 3 مليارات درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة مليارين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 177.73 مليون درهم كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 120 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 21 مليون درهم.

عقارات دبي منطقة الخليج برج خليفة التصرفات العقارية الأراضي والأملاك

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