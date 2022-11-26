محمد بركات: منتخب هولندا ملوش طعم ولن يستمر طويلا في كأس العالم

يرى محمد بركات، نجم الأهلي السابق، أن أداء منتخب هولندا متراجع منذ إنطلاق نهائيات كأس العالم بقطر 2022.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: «منتخب هولندا غير مقنع تماما منذ إنطلاق كأس العالم حتى الآن».



وتابع: «بعكس منتخب الإكوادور، الذي برهن منذ البداية على نيته بالوصول لأبعد نقطة في كأس العالم بالنسبة له».

وواصل: «المنتخب الهولندي مقلق، وإذا صعد للدور المقبل فلن يستمر طويلا في البطولة».

وأتم: «هولندا أفتقدت الأسماء القوية مثل شنادير وفان باستن وفان نيستلروي، المنتخب الحالي (ملوش طعم)».