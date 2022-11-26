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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تهديد صريح من والد حسام حبيب بعد تداول تسجيل مسرب منسوب له.. تفاصيل

حسام حبيب وشيرين
حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

نشر حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يوجه فيه تحذير شديد اللهجة بسبب انتشار تسجيل مسرب منسوب اليه يهاجم فيه ابنه وزوجته شيرين عبد الوهاب. 

وقال حسين حبيب والد حسام حبيب : “احذر كل المواقع علي السوشيال مبديا والصحافة وكل من ينشر علي لساني تصريحات أو أخبار عني بدون اذن كتابي مني سا اقدم بلاغ في النيابه عنه وساقاضيه بتعويضات لاقبل لهم بها”. 

واحتلت المطربة شيرين عبد الوهاب، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر والد زوجها حسين حبيب، مقطع فيديو لها وزوجها حسام حبيب، عقب عودتهما إلى بعضهما البعض من جديد.

أثار مقطع الفيديو الذي نشره والد زوج شيرين، حسين حبيب، حالة من الجدل الواسع، حيث تعرض لهجوم شديد من المتابعين، ما اضطره إلى حذفه، تاركًا خلفت تساؤلات كثيرة، مثيرًا فضول من لم يتمكن من مشاهدة الفيديو، فما قصة الفيديو المحذوف لشيرين وحسام حبيب؟.

قصة الفيديو المحذوف لشيرين وزوجها؟

كان والد حسام حبيب، حسين حبيب، قد نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو يجمع المطربة شيرين مع زوجها المطرب حسام حبيب، عقب عودتهما لبعضهما البعض مرة أخرى، إلا أنه سرعان ما قام بحذفه بعد ما انهالت عليه تعليقات الجمهور.

أوضح مقطع الفيديو المنشور للزوجين، أنه تم تصويره بشكل تلقائي فلم ينتبها له، حيث اتضح أن من قام بتصوير الفيديو، استغل عدم انتباههما وقام بتصويرهما من الخلف فلم ينتبهان لهذا المقطع.

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عودة حسام وشيرين

بعد فترة من الازمة النفسية التي مرت بها الفنانة شيرين، ودخولها إلى المستشفى للعلاج من الإدمان، فاجئت جمهورها بإعلان خبر عقد قرانها من جديد على زوجها السابق حسام حبيب، حيث صرحت شيرين بالأمر من خلال مداخلة هاتفية في إحدى اللقاءات التليفزيوية قائلة:

« تم بمشيئة الله كتب كتابي على الفنان حسام حبيب، امبارح الساعة 9 بليل في حضور أقرب المقربين، وعايزة أعتذر لـ حسام على أي كلام صدر مني، وعايزة أقول للناس ادعولي لأني مقدرش أعيش من غير رضاكوا، وعايزة أطمنهم عليا إني في عصمة راجل طيب جدًا، ولو في يوم من الأيام طلعت قُلت كلام عنه علشان هو كان مزعلني ده شيطان وبيحصل لكل الناس، وإحنا كان معمول لنا حاجة واتفكت بسلام، والحاجات دي مذكورة في القرآن ومفيش حد فينا معصوم من الخطأ.

وتابعت: « سيدنا محمد الناس اختلفت عليه مش كلهم اتفقوا عليه، وانا حبي من الأول لـ حسام كان على المشاع، واكيد لسة بحبه وأنا معرفش أحب بسهولة وأسيب بسهولة، وده حب حياتي، وانا أوعد الناس إني في أمان علشان وسطكوا، ودايمًا الناس ضهر وحمى ليا، وحسام وعائلته ناس طيبين، وبعد الناس كفاية أمور شخصية وأنا بقفل الصفحة دي، وبوعدهم بشغل جميل وأغاني حلوة، وانا بعتذر لكل إنسان أنا زعلته في يوم من الأيام».

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