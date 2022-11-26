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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة غامضة من شاهيناز تثير الجدل: قابلوا اللي جاي أنا مش هرحم

شاهيناز
شاهيناز

أثارت المطربة شاهينا ، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الرسالة الغامضة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وكتبت شاهيناز "العين بالعين والبادي اظلم قابلوا اللي جاي انا مش هرحم#لو_ناسيين_افكركم"


 


طرحت المطربة شاهيناز، أغنية جديدة بعنوان "متميزة" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على تطبيق «أنغامي» و عبر المنصات الإلكترونية و«ديزر»، وعبر «سبوتي فاي». وقريبآ علي اليوتيوب، من كلمات الجوكر، الحان وتوزيع اسلام مونتي.


يذكر أن أخر أعمال النجمة شاهيناز التي تعرض حاليا، مسرحية "سمك  في مية"بطولة المطربة شاهيناز، سامح يسري، منير مكرم ومن إخراج هشام إبراهيم.


وظهرت مؤخرًا المطربة شاهيناز فى أحداث الحلقة الرابعة من حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى تم عرضه على قناة Dmc، بطولة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم ايهاب، أحمد جمال سعيد، هايدى رفعت، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، ياسمين رحمى، رضوى جوده، مارتينا عادل وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.


وكان آخر أعمال شاهيناز الغنائية أغنية "حياتى أحلى" التي طرحتها من ألبوها الأخير الذى يحمل تفس الاسم وهى من كلمات محمد عبد الحميد وألحان وتوزيع آدم حسين، وسبقتها بطرح أغنية بعنوان "بصمة روح" من نفس الألبوم، وهى من كلمات محمد الصواف، وألحان ادم حسين، ومن توزيع آدم حسين.

 

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IMG_٢٠٢٢١١٢٦_٠٢٥٥٠٠
أغنية جديدة المطربة شاهيناز تثير الجدل رسالة غامضة

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