أشرف صبحي: لا نملك تغيير اتحاد الكرة الحالي ..فيديو

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أننا لا نمتلك تغيير اتحاد الكرة الحالي حتى 2024، مضيفا:" لدينا مشروع حتى 2026 وعلينا الحفاظ على الاستقرار في المنظومة ".



وقال أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" حازم إمام لديه خبرة احترافية ويدير ملف مشروع تطوير منتخب مصر حتى 2026 ".

وأضاف أشرف صبحي :" نحقق ونتحقق بهدوء وننظر دائما للكوب المليان"، مضيفا:" نعيش واقع بأننا لسنا متواجدين في كأس العالم 2022 ".

وتابع أشرف صبحي :" وزارة الشباب والرياضة تتابع ما يحدث داخل اتحاد كرة القدم ".

وأكمل أشرف صبحي :" وزارة الرياضة اقتربت من إعداد التقرير النهائي في ملف مباراة مصر وبلجيكا الودية ".

