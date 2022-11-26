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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف صبحي: لا نملك تغيير اتحاد الكرة الحالي ..فيديو

وزير الرياضة
وزير الرياضة

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أننا لا نمتلك تغيير اتحاد الكرة الحالي حتى 2024، مضيفا:" لدينا مشروع حتى 2026 وعلينا الحفاظ على الاستقرار في المنظومة ".
 

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وقال أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  حازم إمام لديه خبرة احترافية ويدير ملف مشروع تطوير  منتخب مصر حتى 2026 ".

 

وأضاف أشرف صبحي :" نحقق ونتحقق بهدوء وننظر دائما للكوب المليان"، مضيفا:" نعيش واقع بأننا لسنا متواجدين في كأس العالم 2022 ".

 

وتابع أشرف صبحي :" وزارة الشباب والرياضة تتابع ما يحدث داخل اتحاد كرة القدم ".

 

وأكمل أشرف صبحي :" وزارة الرياضة اقتربت من إعداد التقرير النهائي في ملف مباراة مصر وبلجيكا الودية ".
 

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