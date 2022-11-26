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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الرياضة: نسعى للتحرك في ملف استضافة كأس العالم بـ 2030 أو 2034|فيديو

وزير الرياضة
وزير الرياضة

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مصر سوف تستعد بالدراسة والتحليل للعمل على ملف استضافة أولمبياد 2036.

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أشرف صبحي: لا نملك تغيير اتحاد الكرة الحالي ..فيديو

وقال أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "سوف نسعى للتحرك في ملف استضافة كأس العالم في 2030 أو 2034".
وأضاف أشرف صبحي: "الأمر يتم وفق دراسة وخطوات جادة ونعمل بذكاء في هذا الملف من أجل إنجاح الأمر ".

وفي سياق متصل  قال أشرف صبحي: “الاتحاد الدولي لكرة القدم له صفة مباشرة في متابعة الاتحادات المحلية مثل اتحاد الكرة المصري”.

وأكمل أشرف صبحي: "بعد انتخاب مجلس إدارة جديد لا نمتلك بشكل قانوني إزالة مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي“، مضيفًا: ”الجمعية العمومية صاحبة الحق في اختيار مجلس الإدارة وإزالة أي مجلس إدارة".

الرياضة كأس العالم أشرف صبحي اخبار التوك شو مصر

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