وزير الرياضة: نسعى للتحرك في ملف استضافة كأس العالم بـ 2030 أو 2034|فيديو

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مصر سوف تستعد بالدراسة والتحليل للعمل على ملف استضافة أولمبياد 2036.

وقال أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "سوف نسعى للتحرك في ملف استضافة كأس العالم في 2030 أو 2034".

وأضاف أشرف صبحي: "الأمر يتم وفق دراسة وخطوات جادة ونعمل بذكاء في هذا الملف من أجل إنجاح الأمر ".

وفي سياق متصل قال أشرف صبحي: “الاتحاد الدولي لكرة القدم له صفة مباشرة في متابعة الاتحادات المحلية مثل اتحاد الكرة المصري”.

وأكمل أشرف صبحي: "بعد انتخاب مجلس إدارة جديد لا نمتلك بشكل قانوني إزالة مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي“، مضيفًا: ”الجمعية العمومية صاحبة الحق في اختيار مجلس الإدارة وإزالة أي مجلس إدارة".