مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.. 4 سنوات من خدمة 1.5مليون مواطن مجانا

تعتبر مبادرة "إنهاء قوائم الانتظار" واحدة من ضمن مبادرات عديدة، أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الرعاية الشاملة للمواطن المصري.

وتعد المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في يوليو 2018؛ الأولى من نوعها للقضاء على قوائم الانتظار مجانًا وبأعلى جودة وذلك من أجل تخفيف معاناة العديد من المرضى في مصر.

مبادرة إنهاء قوائم الانتظار مجانًا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء مليون و461 ألفا و628 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار، ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تابعت أكثر من 52 ألف و814 حالة بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، بالإضافة إلى استقبال 46 ألف و800 طلب خدمة، خلال نفس الفترة، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.

وقال عبدالغفار، إن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، بالإضافة إلى استحداث 3 تخصصات جديدة، شملت جراحات (الصدر، العيوب الخلقية للأطفال، زرع النخاع)، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار إلى توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة، مشيراً إلى أن معدل انتظار الحالات المُتعلقة بعمليات القلب المفتوح لا تتعدى ثلاثة أسابيع.

وأضاف أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، حيث أن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

وأشار عبدالغفار إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.

إشادات عالمية بالمبادرة الرئاسية

وفي هذا الصدد قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، إن المبادرات الصحية جاءت بتوجيه من القيادة السياسية، وهي خطط إسعافية سريعة لدعم المريض، وأهم هذه المبادرات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، التي إطلاقها الرئيس؛ لتكون حلا عمليا وعاجلا لتفعيل النظام العلاجي، بدلاً من انتظار المريض 6 شهور على قائمة الانتظار.

ولفت إلى أنه تم ضخ الكثير من الأموال وتسريع عمل الطواقم الطبية وإعداد مستشفيات بعينها والتعاقد مع مستشفيات في الدولة سواء عامة أو جامعية أو خاصة لتقديم الخدمات الطبية العاجلة لمرضى قوائم الانتظار سواء في العلاج الباطني أو الجراحي.

وأشار إلى أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار من أنجح المبادرات التي تمت خلال السنوات الماضية ومن أهمهما على مستوى العالم، معقبا: "في بريطانيا تصل مدة قوائم الانتظار إلى 6 شهور على عكس مصر وصلت المدة لأيام قليلة كما أن هناك العديد من الإشادات العالمية بهذه المبادرة وما تم إنجازه بها".

وقال إن النظام الصحي في مصر حقق نجاحاً كبيراً خاصة خلال الثماني سنوات الأخيرة، حيث تم القضاء على فيروس سي في غصون سنوات قليلة، وهذا كان من ضمن أحلام العديد من الدول حول العالم، ومواجهة وباء كورونا من خلال توفير غرف عناية مركزة، واستقبال طوارئ، وتسهيل الأدوية والعلاج، مشيداً بقدرة النظام الصحي على الصمود وهو يعتبر من أهم الاختبارات لنظام الصحة في مصر، والذي أثبت نجاحه بجدارة، فالنظم الطبية تُختبر بقدرتها على التعامل مع الكوارث والأوبئة.

جدير بالذكر، أن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة، تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التي تشملها المبادرة، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، http://wlms.smcegy.com/، منوهة إلى استقبال استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300.