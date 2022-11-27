محافظ الفيوم: تشكيل مجموعات عمل لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» بإطسا ويوسف الصديق

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تشكيل مجموعات عمل بجميع الوحدات المحلية بمركزى إطسا ويوسف الصديق، على أن تكون المجموعات برئاسة رؤساء الوحدات المحلية، وتضم مهندسين من مديريتى الإسكان والطرق، ومندوبين عن مجلسى الفيوم وأبشواى، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يجري تنفيذها بالمركزين، ورصد أى معوقات تؤثر بالسلب على معدلات التنفيذ والعمل على تذليلها بالتنسيق مع دار الهندسة المشرف العام على تنفيذ المبادرة، ومراجعة خطة الرصف المدرجة ضمن المبادرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، والمهندس روبى محمود السيد، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، ورؤساء مراكز الفيوم، وإطسا، ويوسف الصديق، وعدد من وكلاء الوزارة، ومسئولي القطاعات، وشركات الخدمات والمرافق، ومهندسى شركة دار الهندسة، ورؤساء الوحدات المحلية بمركزى اطسا ويوسف الصديق، وعدد من مهندسى مديريتى الإسكان والطرق.

ناقش محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، آليات عمل المجموعات على مستوى المركزين، موضحاً أن الهدف الرئيسى من تشكيل مجموعات العمل، هو الإسراع بمعدلات تنفيذ جميع الأعمال الجاري تنفيذها بمبادرة "حياة كريمة"، ورصد المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها بما يعود بالنفع على المواطنين، وكذا رصد القرى والشوارع التى تم الانتهاء من توصيل خدمات الغاز الطبيعي، والاتصالات، وجميع المرافق بها، للبدء في أعمال الرصف، موجهاً برصد أى معوقات تعوق سير العمل بجميع المشروعات، وعرضها على المحافظ شخصياً لتلافيها بشكل عاجل.

كما وجه المحافظ، مجموعات العمل، بإعداد تقرير يومى يوضح المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها ولم يتم تسليمها، والمشروعات الجارى تنفيذها، والمشروعات التى لم يبدأ العمل بها وأسباب عدم البدء، لافتاً إلي ضرورة تحديد نسب تنفيذ الأعمال بكل مشروع مقارنة بعدد العاملين بكل مشروع، وتحديد الطرق الرئيسية والفرعية التى الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال البنية التحتية بها وتحديد أطوالها.

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