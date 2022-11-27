عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم: تشكيل مجموعات عمل لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» بإطسا ويوسف الصديق

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تشكيل مجموعات عمل بجميع الوحدات المحلية بمركزى إطسا ويوسف الصديق، على أن تكون المجموعات برئاسة رؤساء الوحدات المحلية، وتضم مهندسين من مديريتى الإسكان والطرق، ومندوبين عن مجلسى الفيوم وأبشواى، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يجري تنفيذها بالمركزين، ورصد أى معوقات تؤثر بالسلب على معدلات التنفيذ والعمل على تذليلها بالتنسيق مع دار الهندسة المشرف العام على تنفيذ المبادرة، ومراجعة خطة الرصف المدرجة ضمن المبادرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، والمهندس روبى محمود السيد، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، ورؤساء مراكز الفيوم، وإطسا، ويوسف الصديق، وعدد من وكلاء الوزارة، ومسئولي القطاعات، وشركات الخدمات والمرافق، ومهندسى شركة دار الهندسة، ورؤساء الوحدات المحلية بمركزى اطسا ويوسف الصديق، وعدد من مهندسى مديريتى الإسكان والطرق.

ناقش محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، آليات عمل المجموعات على مستوى المركزين، موضحاً أن الهدف الرئيسى من تشكيل مجموعات العمل، هو الإسراع بمعدلات تنفيذ جميع الأعمال الجاري تنفيذها بمبادرة "حياة كريمة"، ورصد المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها بما يعود بالنفع على المواطنين، وكذا رصد القرى والشوارع التى تم الانتهاء من توصيل خدمات الغاز الطبيعي، والاتصالات، وجميع المرافق بها، للبدء في أعمال الرصف، موجهاً برصد أى معوقات تعوق سير العمل بجميع المشروعات، وعرضها على المحافظ شخصياً لتلافيها بشكل عاجل.

كما وجه المحافظ، مجموعات العمل، بإعداد تقرير يومى يوضح المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها ولم يتم تسليمها، والمشروعات الجارى تنفيذها، والمشروعات التى لم يبدأ العمل بها وأسباب عدم البدء، لافتاً إلي ضرورة تحديد نسب تنفيذ الأعمال بكل مشروع مقارنة بعدد العاملين بكل مشروع، وتحديد الطرق الرئيسية والفرعية التى الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال البنية التحتية بها وتحديد أطوالها.

 

مؤسسة حياة كريمة بالفيوم تعقد جلسة حوار مجتمعي لمتابعة المشروعات

 

 

 

حياة كريمة بالفيوم تنظم زيارة ميدانية لمشروعات المبادرة الرئيسية بمركز أطسا.. صور

 

e7044d36-4e73-4ea3-934b-b693e23e07a0
e7044d36-4e73-4ea3-934b-b693e23e07a0
86a367b5-a064-4672-9496-92a90d72a4ab
86a367b5-a064-4672-9496-92a90d72a4ab
377ac792-aa4f-4212-9b73-28573a3f825a
377ac792-aa4f-4212-9b73-28573a3f825a
11364e9b-e49f-48ed-a01b-6443aaaacf2d
11364e9b-e49f-48ed-a01b-6443aaaacf2d
a17f66ca-4461-4016-841a-16da5a2fa315
a17f66ca-4461-4016-841a-16da5a2fa315
الفيوم اخبار الفيوم محافظ الفيوم المبادرة الرئاسية حياة كريمة إطسا ويوسف الصديق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب ينهي أزمة غرامة كهربا بقرار عاجل

فصل جميع طلاب الثانوية العامة بإحدى المدارس|منشور يثير الجدل على فيس بوك

صفعته بالقلم أثناء العلاقة الآثمة فأزهق روحها شنقا.. والنيابة تتخذ قرارها

هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

تأكيدا لريادتها أفريقيًا.. المقاولون العرب تفوز بعقد إنشاء جامعة أغاخان في أوغندا

سيف زاهر يُفجر مفاجأة بشأن عودة بن شرقي إلى الزمالك

القضاء الإداري: عدم قبول دعوى تعيين أوائل الخريجين

ترشيحاتنا

رغم استقراره في البنوك الأخرى.. ارتفاع سعر الدولار اليوم في الاستثمار العربي

شاهد... الداخلية: مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ 1.5 مليار جنيه

مسؤول أمريكي سابق: روسيا يمكنها تدمير أوكرانيا في يوم واحد

ما هي النفس الملهمة.. وكيف يكون المرء من المفلحين؟ علي جمعة يجيب

سعادة بين زملائه.. مفاجأة صادمة بشأن استبعاد بنزيما من كأس العالم

لن يهنأ براحة أبدًا.. بايدن يواجه غضبًا أمريكيًا بسبب أسعار السلع الباهظة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه العروس.. أصالة بإطلالة تخطف الأنظار رفقة ابنتها| شاهد

رقم 1 أهمها.. جمال شعبان يقدم 7 وصايا لرفع المناعة في الشتاء

دراسة تكشف السر وراء تكرار الإصابة بـ التواء الكاحل

وصول فريق السهام الحمراء البريطانى لمصر للمشاركة فى العرض الجوي بسهل حشيش

فيديو

6 قروش زيادة في الدولار خلال أسبوع.. والذهب يرتفع لـ1650 جنيها.. تغطية خاصة

خلال تغطية كأس العالم.. شاهد| مذيع شهير يتعرض للإغماء على الهواء

احذروا برودة المساء.. الأرصاد تؤكد استمرار انخفاض درجات الحرارة بالبلاد |تغطية خاصة

خلال زفاف ابنته عروس دمياط وأمام المعازيم.. أب يعلن سبب تطليق زوجته|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يعذر البرلمان الأوروبي الجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ