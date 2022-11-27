فيريرا يعقد جلسة مطولة مع جهازه المعاون على هامش تدريبات الزمالك اليوم

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع جهازه المعاون على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة الحديث عن أبرز الملاحظات الفنية بشأن الفريق في الأيام الماضية، بجانب مناقشة بعض الأمور الخاصة ببرنامج مران اليوم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، يوم الخميس المقبل، على ستاد الجيش في برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على المصري بالأمس في ربع نهائي كأس مصر بهدف دون رد سجله سيد عبد الله "نيمار" لاعب الأبيض في الدقيقة 59 من عمر اللقاء ليتأهل لنصف النهائي .