المعهد المصرفي المصري: جائحة كورونا أثرت على صناعة التدريب عالميًّا| فيديو

قال الدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير جدا على صناعة التدريب على مستوى العالم وكان هذا أكبر تحدي واجهة المعهد المصرفى عبر تاريخه.

وأضاف "عبد العزيز نصير" خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "بنوك واستثمار" المذاع على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، أن هناك جوانب إيجابية لازمة جائحة كورونا؛ من خلال اختبار مدى جاهزية المعهد لعرض جميع منتجاته على شبكة الإنترنت خلال 18 يوم فقط.

وتابع الدكتور عبد العزيز نصير أن عدد المستفيدين من التعلم الالكترونى داخل المعهد المصرفي وصل لـ 24 ألف شخص خلال عام واحد، مشيرا الى ان بعد ظهور جائحة كورونا أصبح المعهد ينظر الى وسائل التواصل المختلفة حتى يستطيع اكمال مسيرته الطبيعية.