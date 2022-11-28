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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصر الرقمية.. الضرائب: الفاتورة الإلكترونية بديلا للورقية.. فيديو

سعيد أحمد فؤاد
سعيد أحمد فؤاد

قال سعيد أحمد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب٫ إنه يتم العمل حاليا على تحويل مصر إلى مصر الرقمية.

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الضرائب: الممولون ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 15 ديسمبر

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الضرائب : الفاتورة الإلكترونية دعم لموارد الدولة وحفظ لحقوق الممولين

وأضاف سعيد أحمد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب٫ خلال استضافته ببرنامج “90 دقيقة”٫ على قناة “المحور”٫: “نحاول عمل حوكمة للمجتمع المصري والاقتصاد المصري بصفة عامة”٫ لافتا: “صدر قانون الاجراءات الضريبية الموحدة رقم  206 لسنة 2020 الذي نص على إلزام كافة الممولين والمسجلين باستخدام الفاتورة الإلكترونية”.

 

وأشار: “عندما بدأنا العمل بالفاتورة الإلكترونية كان مع التجار وخاصة كبار الممولين”٫ متابعا: “تمتأهيل المجتمع الضريبي على كيفية التعامل مع الفاتورة الإلكترونية من أجل أن يكون هناك حوكمة لكافة التعاملات سواء إيرادات أو مصروفات”.

 

وأكد سعيد أحمد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب٫:”الفاتورة الإلكترونية بديل للفاتورة الورقية”٫ مشيرا: “الفاتورة الورقية كان لها بعض المشاكل ومنها أن البيانات ليست كاملة وواضحة”.

 

مصر الرقمية الضرائب الفاتورة الالكترونية الورقية سعيد أحمد فؤاد

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