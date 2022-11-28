مصر الرقمية.. الضرائب: الفاتورة الإلكترونية بديلا للورقية.. فيديو

قال سعيد أحمد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب٫ إنه يتم العمل حاليا على تحويل مصر إلى مصر الرقمية.

وأضاف سعيد أحمد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب٫ خلال استضافته ببرنامج “90 دقيقة”٫ على قناة “المحور”٫: “نحاول عمل حوكمة للمجتمع المصري والاقتصاد المصري بصفة عامة”٫ لافتا: “صدر قانون الاجراءات الضريبية الموحدة رقم 206 لسنة 2020 الذي نص على إلزام كافة الممولين والمسجلين باستخدام الفاتورة الإلكترونية”.

وأشار: “عندما بدأنا العمل بالفاتورة الإلكترونية كان مع التجار وخاصة كبار الممولين”٫ متابعا: “تمتأهيل المجتمع الضريبي على كيفية التعامل مع الفاتورة الإلكترونية من أجل أن يكون هناك حوكمة لكافة التعاملات سواء إيرادات أو مصروفات”.

وأكد سعيد أحمد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب٫:”الفاتورة الإلكترونية بديل للفاتورة الورقية”٫ مشيرا: “الفاتورة الورقية كان لها بعض المشاكل ومنها أن البيانات ليست كاملة وواضحة”.