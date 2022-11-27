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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة الأمن الإقليمية تعرض إرسال بعثة مراقبة إلى الحدود الأرمينية

صدى البلد

عرض رئيس منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) المكونة من ست دول سوفيتية سابقة على أرمينيا يوم الأحد إرسال بعثة مراقبة إلى حدودها مع أذربيجان كجزء من استراتيجية أمنية أوسع.

وقال ستانيسلاف زاس 'مجموعة تدابير المساعدة التي اقترحتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي لأرمينيا - وهي مجموعة واسعة من التدابير التي تشمل الحلول السياسية والدبلوماسية والعسكرية مثل إرسال بعثة إلى الحدود لتقييم الوضع في الوقت الفعلي - وقد تم دعمها بشكل عام من قبل جميع الأعضاء
 وأضاف زاس لقناة ONT الإخبارية البيلاروسية إن الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان لا يزال مضطربًا ، مع اندلاع إطلاق نار عبر الحدود بشكل شبه يومي. 

وتابع إن أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي - أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان - لديهم تقييمات متباينة للوضع الأمني.

روسيا اذربيجان كازاخستان طاجيكستان الأمن الجماعي منظمة معاهدة الأمن الجماعي

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