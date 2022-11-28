هل توزع الأرزاق بعد الفجر ولا نصيب للنائمين بهذا الوقت؟.. الإفتاء تجيب

هل توزع الأرزاق بعد الفجر ولا نصيب للنائمين بهذا الوقت؟ ، لعله استفهام مهمًا بعدما صار النوم بعد صلاة الفجر أو ما يعرف بنوم الصبحة عادة شائعة، وحيث إن الرزق من أهم الحاجات والمطالب الدنيوية، التي لا غنى عنها مادامت الحياة ، فهذا يطرح بشدة سؤال هل توزع الأرزاق بعد الفجر ؟، والذي من شأنه أن يجعل حياة الإنسان صعبة، خاصة وقد كثرت الأحاديث بالسُنة النبوية الشريفة التي توصي وتحث وتؤكد على فضل البكور في طلب الرزق مع كراهة النوم بعد صلاة الفجر ، وهو ما يدعو للبحث وتحري هل توزع الأرزاق بعد الفجر ولا نصيب للنائمين في هذا الوقت؟ .

هل توزع الأرزاق بعد الفجر

هل توزع الأرزاق بعد الفجر ؟ ، أجاب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ورد عن وقت بعد الفجر ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ » رواه الترمذي ، أما عن توزيع الأرزاق بعد الفجر، فهذا شيء لا أصل له، فالله سبحانه هو وحده الذي يوزع الأرزاق ، لأنه الرزاق ذو القوة المتين جل وعلا، والله تعالى يوزع الأرزاق بين عباده في كل وقت، وعن حقيقة هل توزع الأرزاق بعد الفجر فقط، فهذا ليس صحيحًا لأن الله سبحانه وتعالى يوزع أرزاقه بين عباده في الليل والنهار وفي أول النهار وفي وسطه وفي آخره وفي كل وقت ، هو الذي يوزع الأرزاق بين عباده بأمره جل وعلا وتقديره وما أمر به من الأسباب ودعا إليه من الأعمال .

وورد أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينام بعد صلاة الصبح لأن الله بارك لهذه الأمة في بكورها، كما في الحديث : “اللهم بارك لأمتي في بكورها”، ولذلك نص الفقهاء على كراهة النوم بعد صلاة الفجر ، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يبارك لأمته في البكور، وروى ذلك أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه، أنه صلى الله عليه وسلم مر على ابنته فاطمة رضي الله عنها وهي مضطجعة وقت الصباح، فقال لها: «يا بنية قومي اشهدي رزق ربك، ولا تكوني من الغافلين، فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» رواه البيهقي، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الطبراني في الأوسط: «باكروا الغدو -أي الصباح- في طلب الرزق، فإن الغدو بركة ونجاح» .

و قد رُوي في حديث ضعيف، رواه البيهقي في شعب الإيمان عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَرَّ بِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ مُتَصبِّحَةٌ، فَحَرَّكَنِي بِرِجْلِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا بُنَيَّةُ، قَوْمِي اشْهَدِي رِزْقَ رَبِّكِ، وَلَا تَكُونِي مِنَ الْغَافِلِينَ، فَإِنَّ اللهَ يَقْسِمُ أَرْزَاقَ النَّاسِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ. قال السيوطي - رحمه الله- في جامع الأحاديث: البيهقي في شعب الإيمان وضعفه، عن فاطمة، وعلي، وبعد البحث فيما هل توزع الأرزاق بعد الفجر ؟ ، لم نطلع على حديث صحيح في ذلك.