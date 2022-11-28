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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تستمر 48 ساعة.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة يصل لـ7 درجات

أمطار
أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم والتي تشمل موجة أمطار على مناطق عدة حتى الـ48 ساعة المقبلة وسط انخفاض في درجات الحرارة .

 

ضمن طقس اليوم يتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد،  أجواء لطيفة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

 

بينما يكون طقس اليوم مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل سانت كاترين 7 درجات مئوية للصغرى.

أماكن سقوط الأمطار 

وتوقع خبراء الأرصاد وجود فرصة اليوم لسقوط أمطار خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى (بنسبة حدوث 20%)، وكذلك على السواحل الشمالية الغربية (بنسبة حدوث 30%).

أمطار 

كما توجد وجود فرصة بنسبة 40% لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأيضا وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة شمال وجنوب الصعيد (بنسبة حدوث 30%).

أمطار خفيفة

أما عن الغد الثلاثاء فتشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وذلك أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء ومناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

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أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:-
العظمى الصغرى
القاهرة 22 15
العاصمة الإدارية 22 15
6 أكتوبر 23 15
بنها 22 16
دمنهور 22 15
كفر الشيخ 22 16
المنصورة 22 15
دمياط 22 16
بورسعيد 23 17
الإسماعيلية 23 15
السويس 22 15
الزقازيق 22 16
شبين الكوم 22 16
طنطا 21 16 
شلاتين 26 20
الإسكندرية 22 15
العلمين الجديدة 22 15
وادي النطرون 22 16
مطروح 22 14
السلوم 21 13
سيوة 21 08
العريش 22 16
رفح 22 16
الطور 25 17
كاترين 19 07
رأس سدر 26 16
نخل 20 11
طابا 22 15
نويبع 23 14
حلايب 25 20
شرم الشيخ 27 19
الغردقة 27 18
مرسى علم 25 19
الفيوم 22 13
بني سويف 22 12
المنيا 22 11
أسيوط 23 11
سوهاج 24 13
قنا 25 14
الأقصر 27 15
أسوان 28 15
الوادى الجديد 25 13
أبوسمبل 28 16
أبو رماد 26 21
رأس حدربة 25 20

 

 

امطار طقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى درجات الحرارة

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