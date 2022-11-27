مع اقتراب الشتاء.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة والأجواء مائلة للبرودة ليلا.. فيديو

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والانذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه

كلما اقتربنا من فصل الشتاء، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي خاصة مع قرب نهاية فصل الخريف.

وقال محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، ان فترة المساء تكون طويلة خلال تلك الفترة، مؤكدا أن درجات الحرارة العظمى تتراوح ما بين 21 إلى 22 درجة مئوية.

وتابع مدير عام التنبؤات والانذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك انخفاض بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء، إضافة إلى وجود أجواء مائلة للبرودة ليلا

مثل التي حدثت في جدة

وأشار محمود شاهين إلى أن تكرار سيول جدة في مصر غير وارد خلال الـ48 ساعة القادمة، مؤكدا أن الأرصاد الجوية نفت أن يحدث سيول مثل التي حدثت في جدة.