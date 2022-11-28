عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يفتح لك الأبواب المغلقة.. الإفتاء: هذا الذكر مفتاح لا يصمد أمامه باب

يفتح لك الأبواب المغلقة
يفتح لك الأبواب المغلقة

هل تعرف أن هناك ثمة مفتاح يفتح لك الأبواب المغلقة ؟،  وأن هذا المفتاح عبارة عن ذكر يغفل عنه كثيرون،  لا شك أنها معلومة تثير سعي الجميع وتزيد السؤال عن ذلك المفتاح الذي يفتح لك الأبواب المغلقة ، حيث إن الدنيا دار شقاء وعناء وليست دار راحة ونعيم، ففيها تكثر الأبواب المغلقة ، سواء كانت أبوب رزق أو خير أو فرج وما نحوها، وهذا ما يضفي أهمية كبيرة لمعرفة ذلك المفتاح الذي يفتح لك الأبواب المغلقة .

هل توزع الأرزاق بعد الفجر ولا نصيب للنائمين بهذا الوقت؟.. الإفتاء تجيب

دعاء يمنع عنك أعين الجن من كلمتين.. ردده عند خلع الملابس ودخول الحمام

يقوي العلاقة بين الزوجين.. الإفتاء: احرصا على هذا الأمر ولو مرة في اليوم

السلام على الميت عند قبره.. الإفتاء توضح 7 أسرار عجيبة عن حياة البرزخ

يفتح لك الأبواب المغلقة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، أن هناك ذكرًا يفتح لك الأبواب المغلقة ، وبه يفوز العبد بمفتاح الخيرات في الدنيا، وتُفتح أمامه جميع الأبواب .

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- تفتح أمامك الأبواب المغلقة.. صلوا عليه وسلموا تسليمًا، فإذا داوم عليها الإنسان، فإن جميع الأبواب المغلقة لا يمكنها أن تصمد أمامه.

فضل الصلاة على النبي 

الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- من أعظم وسائل النجاة ، وأنفس الصلاة وأعظم القربات ، وأزكى الطاعات وأجل ما تعمر به الأوقات ، وتضاعف بها الحسنات وترفع بها الدرجات، وتمحى به السيئات ، وتكشف بها الهموم والغموم والكربات ، وتضاعف من الله سبحانه وتعالى بعشر صلوات، فالله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس.

 واصطفى محمدًا عليه الصلاة والسلام من أنفس المعادن والأنفاس، وكرمه وفضله على سائر الناس ، وجعل هديه معيارًا للفضل والقياس ، كما أنقذ الله جل وعلا به البشرية من غياهب الشرك والجهل ودياجير الظلام ، وانحطاط القيم والأخلاق ، وانتكاس الفطرة والتمزق والانقسام ، فكان حريصًا على هدايتنا ونجاتنا وسعادتنا .

والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم - قربة وطاعة معروضة عليه ، فاحرصوا أن تكون وفق منهجه بالاتباع ، وانؤوا بها عن الغلو والهوى والابتداع فمن عمل عملا ليس عله أمر نبينا صلى الله عليه وسلم فهو رد.

وورد أن للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- من الفوائد ما لا يحصر ، ومن الآثار والثمرات ما لا يحصى ، وفيها من مصالح الدنيا والآخرة ما لا يستقصى ، وكلما أكثر الحبيب من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه ، واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه وتزايد شوقه ، وكان ذلك محفزا على اتباعه ، ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية محبوبه ، ول أقر لقلبه من ذكره واستحضار محاسنه ، وكلما أعرض الإنسان عن ذكره نقص حبه من قلبه.

 


 


 

يفتح لك الأبواب المغلقة يفتح الأبواب المغلقة يفتح الأبواب ذكر يفتح الأبواب المغلقة ذكر يفتح لك الأبواب المغلقة الصلاة على النبي الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الذهب يتخطى 1750 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

تستمر 48 ساعة.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة يصل لـ7 درجات

الفراخ بـ31 جنيهًا والبيض رخص| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

بعد أيام من الارتفاع.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

فتاة العرب.. من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها جوجل؟

الطب ولا التحرش.. مفاجآت صادمة في سبب تخلص فتاة البحيرة من حياتها

يفتح لك الأبواب المغلقة.. الإفتاء: هذا الذكر مفتاح لا يصمد أمامه باب

بعد تعرضها لخطأ طبى شوه وجهها..وفاء سالم فى إطلالة عشرينية عقب العملية

ترشيحاتنا

هبوط كبير في أسعار الذهب العالمية

الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة العودة لسرقة التيار الكهربائى

وزارة الصحة .. أب يستغيث لإجراء عمليه تبديل شرايين قلب لنجله الرضيع

الدولار بـ 24.53 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 28-11-2022

المتهم أجبرها على خلع ملابسها.. تفاصيل التعدي على فتاة المعادي

أخبار التعليم| إجراء تحليل المخدرات لطلاب جامعة عين شمس.. اليوم الطعن على الكشوف المبدئية لمرشحي الانتخابات الطلابية بالجامعات .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة| 3 وصفات خارقة لنسف الكرش للأبد وعلامات يرسلها الجسم تنذرك بأن رئتيك في خطر

حترجعه جديد.. أسهل طريقة لـ تنظيف السيراميك شديد الاتساخ في دقائق

بمكون واحد من رفوف مطبخك يمكنك محاربة أمراض القلب والسكري

3 وصفات خارقة لنسف الكرش للأبد

فيديو

أجور خيالة.. كم يتقاضى حكام كأس العالم 2022 ؟

بينهم عرب.. جماهير تعكس رقي بلادها في مونديال كأس العالم.. فيديوجراف

ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة في أول ظهور بعد مرضه الأخير؟.. فيديوجراف

المغرب يفرح العرب واليابان تتعثر.. مفاجآت في مواجهات كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ