خالية من اللحم.. معلومات صادمة عن سندوتشات الشاورما في المطاعم| فيديوجراف

الكثيرون منا يعشق الشاورما التي تنتشر بشكل كبير في المطاعم، لكن أحد رواد السوشيال ميديا صدم محبيها بحقيقة لحم الشاورما المبيعة في المحلات، في تجسيد لجرائم الغش التجاري .

غش الشاورما

وقال أحد مستخدمي الفيسبوك في منشور، إنه منقول عن أحد الأشخاص الذي كشف حقيقة الشاورما المباعة في الشارع والله أعلم: "كنت قاعد قعدة شعبي كده مع شوية أصدقاء ، وجت سيرة أكل الشارع ، شوية ومرَّ علينا بتاع الطلبات فواحد منا سأله انتو ماعندكوش أكل ؟ كلها مشروبات كدة؟ رد قاله يا باشا المعلم مانع نبيع أكل خالص ! ليه يابني بس؟ والله له حق يا باشا سعادتك تعرف ساندوتشات الشاورما اللي بتقعدوا تاكلوا فيها دي وبتدفعوا فيها شيء وشويات بتتعمل إزاي؟ لأ ما أعرفش.

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