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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالية من اللحم.. معلومات صادمة عن سندوتشات الشاورما في المطاعم| فيديوجراف

الشاورما المغشوشة
الشاورما المغشوشة

الكثيرون منا يعشق الشاورما التي تنتشر بشكل كبير في المطاعم، لكن أحد رواد السوشيال ميديا صدم محبيها بحقيقة لحم الشاورما المبيعة في المحلات، في تجسيد لجرائم الغش التجاري . 

غش الشاورما

وقال أحد مستخدمي الفيسبوك في منشور، إنه منقول عن أحد الأشخاص الذي كشف حقيقة الشاورما المباعة في الشارع والله أعلم: "كنت قاعد قعدة شعبي كده مع شوية أصدقاء ، وجت سيرة أكل الشارع ، شوية ومرَّ علينا بتاع الطلبات فواحد منا سأله انتو ماعندكوش أكل ؟ كلها مشروبات كدة؟ رد قاله يا باشا المعلم مانع نبيع أكل خالص ! ليه يابني بس؟ والله له حق يا باشا سعادتك تعرف ساندوتشات الشاورما اللي بتقعدوا تاكلوا فيها دي وبتدفعوا فيها شيء وشويات بتتعمل إزاي؟ لأ ما أعرفش. 

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للمزيد حول غش الشاورما ، وما يشوبه من الغش التجاري شاهد الفيديوجراف التالي:

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