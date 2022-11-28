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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تحولت إلى حرب مولوتوف بالشرقية.. مشاجرة بين 7 سيدات تنتهي بمأساة| فيديوجراف

خناقة ستات في الشرقية
خناقة ستات في الشرقية

مشاجرة الشرقية  .. كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، حقيقة مقطع الفيديو المتداول عبر إحدى القنوات الإخبارية تحت عنوان "كاميرات المراقبة تكشف قيام سيدة بإحراق منزل أقاربها بالمولوتوف في الشرقية".

خناقة ستات

بالفحص تبين أن مركز شرطة الزقازيق بالشرقية تلقى بلاغا بمُشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز بين كلٍ من طرف أول (3 سيدات)، وطرف ثان (4 سيدات)، جميعهن مقيمات بذات القرية، لخلافات الجيرة، تبادلن خلالها التعدي بالضرب.

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وللمزيد حول حوادث المشاجرات وماذا فعل أمن الشرقية بخصوص خناقة ستات وما عقوبة حرق الممتلكات العامة أو الخاصة شاهد الفيديوجراف التالي:

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