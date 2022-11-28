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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 261 منشأة طبية خاصة مخالفة خلال حملات رقابية بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .

 

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من جانبه، استعرض الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود إدارة العلاج الحر بالمديرية على مدار شهر أكتوبر الماضي حيث واصلت الادارة تكثيف الحملات الرقابية و التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط 261 منشأة مخالفة وتحرير 14 محضر غلق إداري لمنشآت طبية خاصة مخالفة، جاء ذلك خلال المرور على 791 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل.

وفى ذات السياق، أوضح الدكتور محمد حسن مدير ادارة العلاج الحر، أن عدد المنشآت الطبية الخاصة التي تم ترخيصها بلغ 33 منشأة طبية، مضيفا ً انه تم انذار 112 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع وعدد المنشآت التي وفقت أوضاعها بلغت 102 منشأة، بالإضافة إلى فحص 12 شكوى واتخاذ ما يلزم حيالها.

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