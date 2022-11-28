عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بهجمات مسلحة.. سرقة 160 مليون دينار من 3 محلات صرافة بالعراق

صدى البلد

أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان جنوبي العراق، اليوم "الإثنين"، بتعرض أربعة محال صيرفة للسرقة والسلب بوسط مدينة العمارة وجنوبيها واستخدمت فيها عجلات "دفع رباعي والتوكتوك" وتجاوزت قيمة المسروقات 160 مليون دينار.

وقال المصدر بحسب وكالة شفق نيوز، إن قضاء الكحلاء جنوبي محافظة ميسان تعرضت فيه ثلاثة محال للسرقة بظروف غامضة على يد عصابة مكونة من (8) أفراد تستقل عجلات دفع رباعي، بحسب كاميرات المراقبة، مشيراً إلى أن "أحد السرقات تم فيها تكبيل يد حارس السوق لمدة 3 ساعات من اجل تنفيذ السرقة".

وبيّن المصدر، أن " المبالغ المسروقة من المكاتب الثلاثة تتجاوز 150 مليون دينار عراقي".

وتابع المصدر، ان" صاحب محل صيرفة تعرض للسلب تحت تهديد السلاح على يد شخصين اثنين يستقلان عجلة نوع (تك تك) وسط مدينة العمارة مركز المحافظة، موضحا ان" صاحب المحل تم تسليبه مبلغ 11 مليون دينار عراقي ثم لاذ الجناة في الحادثين لجهات مجهولة الهوية"، مبينا أن "هذه السرقات تمت خلال أقل من 24 ساعة فقط".

العراق.. ضبط "أوكار نفطية" وإحباط عمليات تهريب في بغداد

182 مليار دينار.. العراق يعلن إسترداد جزء من أموال سرقة القرن

العراق محافظة ميسان محال صيرفة محافظة ميسان جنوبي العراق عجلات دفع رباعي التكتك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الذهب يتخطى 1750 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بداية من يناير.. رفع الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيهات والأقصى 8720

الفراخ بـ31 جنيهًا والبيض رخص| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

مفاجأة غير محسوبة .. تحرك جديد من كهربا بشأن غرامة الزمالك

مافيهاش لحمة.. أسرار مرعبة عن ساندوتشات الشاورما بالمطاعم

تحذير عاجل بشأن شراء الذهب بعد تخطيه 1700 جنيه.. لماذا؟

الخميس.. موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف الـ300 جنيه علاوة

تستمر 48 ساعة.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة يصل لـ7 درجات

ترشيحاتنا

أخبار البرلمان.. إعانة شهرية وإعفاء جزئي من تذاكر المواصلات لهذه الفئة.. الشيوخ يوافق على مشروع قانون مخالفات البناء

على أنغام مافيا| رقص هستيري لـ سائحة ومصري بالأقصر يثير الجدل ..شاهد

غانا تفاجئ كوريا الجنوبية بهدفين في الشوط الأول بكأس العالم| فيديو

أعلنت انتهاء وقف إطلاق النار.. طالبان باكستان تأمر بشن هجمات في البلاد

بهجمات مسلحة.. سرقة 160 مليون دينار من 3 محلات صرافة بالعراق

الشوط الأول.. غانا تحرز الهدف الثاني في شباك كوريا الجنوبية بكأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أسرار مرعبة عن الشاورما .. صور صدمت الجمهور لوفاء سالم وميادة الحناوي

للحفاظ على الأبناء أصحاء.. سارعي لتطعيمهم ضد شلل الأطفال في 11 ديسمبر

بعد رفض أنغام تركيبه.. معلومات صادمة عن أنبوب الحنجرة

طريقة عمل خبز التورتيلا مثل الجاهز

فيديو

خالية من اللحم.. معلومات صادمة عن سندوتشات الشاورما في المطاعم| فيديوجراف

الخفافيش كلمة السر .. اكتشاف فيروس Kiwira الجديد يهدد البشر | فيديوجراف

وضع جير في الرضعة.. موظف بالصحة يحاول إنهاء حياة ابنه بسوهاج| فيديوجراف

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. والأونصة تسجل 1749 دولاراً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ