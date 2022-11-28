بهجمات مسلحة.. سرقة 160 مليون دينار من 3 محلات صرافة بالعراق

أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان جنوبي العراق، اليوم "الإثنين"، بتعرض أربعة محال صيرفة للسرقة والسلب بوسط مدينة العمارة وجنوبيها واستخدمت فيها عجلات "دفع رباعي والتوكتوك" وتجاوزت قيمة المسروقات 160 مليون دينار.

وقال المصدر بحسب وكالة شفق نيوز، إن قضاء الكحلاء جنوبي محافظة ميسان تعرضت فيه ثلاثة محال للسرقة بظروف غامضة على يد عصابة مكونة من (8) أفراد تستقل عجلات دفع رباعي، بحسب كاميرات المراقبة، مشيراً إلى أن "أحد السرقات تم فيها تكبيل يد حارس السوق لمدة 3 ساعات من اجل تنفيذ السرقة".

وبيّن المصدر، أن " المبالغ المسروقة من المكاتب الثلاثة تتجاوز 150 مليون دينار عراقي".

وتابع المصدر، ان" صاحب محل صيرفة تعرض للسلب تحت تهديد السلاح على يد شخصين اثنين يستقلان عجلة نوع (تك تك) وسط مدينة العمارة مركز المحافظة، موضحا ان" صاحب المحل تم تسليبه مبلغ 11 مليون دينار عراقي ثم لاذ الجناة في الحادثين لجهات مجهولة الهوية"، مبينا أن "هذه السرقات تمت خلال أقل من 24 ساعة فقط".