سداد إلكتروني لمصروفات المدارس وتقسيطها وتشغيل منصات تعليمية.. أحدث بروتوكول بمعرض الاتصالات

وقّع إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، التابعة لوزارة المالية، واحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم ومجموعة اي فاينانس، وذلك على هامش معرض الاتصالات المقام حاليا.

وشهد احتفالية التوقيع على البروتوكول كلا من الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

ويهدف البروتوكول إلى إدارة وتشغيل منظومة متكاملة للمؤسسات التعليمية، بإنشاء وتطوير منصة خدمات مالية متطورة لمنظومة التعليم ما قبل الجامعي للتخفيف من الأعباء الإدارية على أولياء الأمور وتبسيط الإجراءات بما يحقق فعالية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت، وفي إطار استراتيجية الدولة نحو الشمول المالية وتطوير الخدمات المالية الحكومية المقدمة للمواطنين.

ووفقاً لبروتوكول التعاون، تقوم مجموعة "إي فاينانس" بإدارة وتشغيل منظومة متكاملة للخدمات المالية غير المصرفية بالتعاون مع عدة مؤسسات وجهات وطنية لخدمة التعليم ما قبل الجامعي، بحيث تشمل المنظومة منصات السداد الإلكتروني لمصروفات المدارس وخدمات تقسيط المصروفات الدراسية واستضافة وتشغيل منصات تعليمية متطورة لخدمة الطالب ومنظومة التعليم الشاملة بالاعتماد علي البنية التكنولوجية المؤمنة والمشفرة لشركة إي فاينانس وإتاحة عدة قنوات إلكترونية لقبول المتحصلات والأقساط المدرسية وتقديم خدمات أخرى.

كما تتيح مجموعة "إي فاينانس" عملية التكامل مع مركز الدفع والتحصيل الالكتروني التابع لوزارة المالية الذي تديره شركة إي فاينانس بالربط مع الشبكة المالية للحكومة المصرية، وإمكانية إتاحة خدمات الاستضافة على البنية التحتية لشركة "إي فاينانس"، وتقديم خدمات المحافظ الالكترونية للمدرسين وجمهور المتعاملين و موظفي المؤسسات التعليمية المختلفة، والسداد الإلكتروني لمصروفات المدارس وخدمات تقسيط المصروفات الدراسية.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030، تتضمن إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي كفء مستدام ومرن، وأن يكون مرتكزاً على المدرس والمتعلم القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً، وأن يساهم في بناء شخصية متكاملة وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن شغوف ببناء مستقبل بلاده وقادر على التنافس مع الكيانات الإقليمية والعالمية.

من جانبه قال إبراهيم سرحان الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة تضع كل ما لديها من إمكانيات فى خدمة التطور الرقمي للتعليم فى مصر باعتباره النواة الرئيسية للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي فى المستقبل القريب حيث تنمية النشأ والاستثمار فى العنصر البشري لتخريج كوادر تعليمية مواكبة لكافة التطورات التكنولوجية بعد حصولها على أفضل الخدمات التعليمية الرقمية المتطورة.