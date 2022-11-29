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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

افتتاح الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية .. صور

صدى البلد

افتتحت فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، أمس الاثنين، في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وكانت اللجنة الاستشارية العليا للدورة الثانية من َمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية قد اختارت النجمة درة زروق لتكريمها في حفل الافتتاح، وذلك بحضور الفنان خالد الصاوي، ودره وعادل حقي وتامر فرج والمخرج مجدي احمد علي والمخرج أشرف فايق وغاده إبراهيم، وسيعرض المهرجان أكثر من 30 فيلما بين روائية قصيرة وطويلة. 

ويشارك في لجان تحكيم المهرجان هذا العام، عدد من أبرز السينمائيين والفنانين المصريين والعرب.

ويرأس مسابقته الطويلة للأفلام الروائية والتسجيلية  المخرج مجدي احمد علي بعضوية كل من النجوم خالد الصاوى ومراد مكرم وفاطمة ناصر والسيناريست زينب عزيز ومدير التصوير والمخرج أحمد المرسى والموزع الموسيقى عادل حقي وأستاذ السينما والشئون الثقافية بجامعة سنجور الكونغولى ريبيو بونكيتى بوز.

وفي لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة برئاسة مدير التصوير الكبير سعيد الشيمي وعضوية الناقد السينمائي رياض أبو عواد والنجوم دايموند بو عبود  وإنجي أبو زيد والمنتج والموزع التونسي مجدي الحسيني.

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