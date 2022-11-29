نجم الأهلى يستعيد ذكريات هدفه فى الزمالك بكأس السوبر.. شاهد

نشر اللاعب برونو سافيو، لاعب النادي الأهلي، عدة صور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر في الصورة من مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، مستعيدا ذكريات هدفه، مما نال إعجاب متابعيه.

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، طلب ضم 4 صفقات جديدة في شهر يناير.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "كولر طلب التعاقد مع مدافع قوي قادر على بداية اللعب، في ظل عدم قدرة رامي ربيعة وياسر إبراهيم على ذلك، يجب أن يعلم الثنائي أن حراس المرمى الآن بدأوا يقومون بصناعة اللعب من أمام المرمى، والمدافع الذي لا يمتلك تلك الميزة سيعاني بشدة في صفوف الفريق".