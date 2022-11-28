موقف غريب من محمد زيدان مع منتخب ألمانيا.. شاهد

نشر النجم المصري محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق صور من مدرجات ملعب مباراة اسبانيا والمانيا التي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1.

وظهر زيدان في فيديو نشره عبر "ستوري" صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور إنستجرام وهو ينفعل من المدرجات بعد تسجيل ألمانيا هدف في شباك إسبانيا.

ويذكر أن منتخب ألمانيا صاحب موقف غريب منذ بداية مونديال قطر 2022، بعد ظهور لاعبي المنتخب بصورة تشير إلى عدم الاتفاق مع موقف قطر ضد الاختلاف والأمور المنافية للطبيعة الانسانية.

جائزة افضل لاعب في لقاء اسبانيا والمانيا

حصد المهاجم الإسباني ألفارو موراتا جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام ألمانيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".



وتعادل منتخب ألمانيا مع نظيره الإسباني بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد "البيت"، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بالمونديال.



وتوج موراتا بجائزة الأفضل في المباراة بعد أن قدم أداء جيدا بعد دخوله كبديل، ونجح في تسجيل هدف إسبانيا الوحيد في المباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.



ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما ظل المنتخب الألماني في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.. بينما يأتي منتخبا اليابان وكوستاريكا في المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط لكل منهما.

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